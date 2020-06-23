СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — ПРАЙМ. Последний, восьмой участок трассы "Таврида" в Крыму планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика стройки АО "ВАД" Григорий Назаров.

"Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заключил с АО "ВАД" контракт на строительство 8-го этапа трассы "Таврида". Сумма контракта составила 8,9 миллиарда рублей… Ввод в эксплуатацию восьмого этапа трассы "Таврида" запланирован в 2023 году", — сообщил Назаров.

Ранее АО "ВАД", зарегистрированное в Санкт-Петербурге, победило в тендере на строительство восьмого этапа трассы "Таврида". Компания уже занималась строительством этой трассы.

Общая протяженность восьмого этапа трассы (севастопольский участок) составит шесть километров. Дорога будет состоять из четырех полос, предусмотрено строительство трех транспортных развязок. Строительство будет проводиться в два этапа, рассказал Назаров. Первую очередь этапа построят к 1 декабря 2021 года.

Ранее в АО "ВАД" сообщали, что в декабре 2020 года будут введены в эксплуатацию первые семь этапов трассы. Запуск движения транспорта от Керчи до Севастополя состоится уже в сентябре.

Строящаяся четырехполосная трасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства "Тавриды" (семь этапов) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.