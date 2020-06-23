МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россия по итогам первого квартала заняла 15-е место в мире по темпам роста цен на жилье, показав средний годовой прирост стоимости жилой недвижимости в 7,1%, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.

Лидерами рейтинга компании, отслеживающей изменения цен на жилье в более чем 50 странах мира, стали Турция (+15%), Новая Зеландия (+14,5%) и Литва (+13,8%). Из всех проанализированных стран лишь в одной Финляндии цены снизились — на 1,2% в годовом исчислении. В Китае, где число случаев заболевания COVID-19 достигло максимума в феврале, темпы годового роста были умеренными – 5,4%, подсчитали в компании.

Консультанты отмечают, что представленные данные описывают ситуацию на конец марта 2020 года, когда эпидемия коронавирусной инфекции только набирала обороты в России. В апреле и мае количество сделок с жилой недвижимостью в стране существенно снизилось и сформировался отложенный спрос.

"Цены на первичном рынке будут зависеть от возможностей застройщиков и покупателей: как быстро будет восстанавливаться спрос, от итогового баланса спроса и предложения и поддержки со стороны государства. На вторичном же рынке мы не ожидаем динамичных изменений, возможна ценовая стагнация и небольшие отрицательные корректировки (в пределах 5%), также мы ожидаем снижения уровня предложения на вторичном рынке, так как часть продавцов не готова снижать цены", — говорится в сообщении Knight Frank.

По ее оценке, в большинстве стран пандемия ударит больше по объемам продаж, чем по ценам. В компании считают маловероятным значительное снижение цен продавцами с учетом низких процентных ставок и введения ипотечных каникул в большинстве стран с развитой экономикой.