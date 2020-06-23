МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Бывший главный бухгалтер "Трансаэро" пойдет под суд по делу о растрате 560 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Следствие установило, что обвиняемый с декабря 2015 по сентябрь 2017 года помогал гендиректору "Трансаэро" в хищении путем присвоения и растраты имущества на сумму более 560 миллионов рублей. Это привело к тому, что более 6000 сотрудникам не были выплачены выходное пособие, среднемесячный заработок на период трудоустройства, а также это повлекло задолженность по компенсационным выплатам за разъездной характер работ.

Кроме того, обвиняемый, достоверно зная о задолженности "Трансаэро" по налогам, "совершил пособнические действия по сокрытию денежных средств организации", которые могли погасить недоимку по налогам на сумму свыше 84,5 миллионов рублей.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера "Трансаэро"… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Он обвиняется по статьям "пособничество растрате" и "пособничество сокрытию денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов".

В СК также напомнили, что в августе 2018 года экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин был заочно арестован, он объявлен в международный розыск.

Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" летом 2015 года не смог обслуживать долги, составлявшие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017 года признал "Трансаэро" банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов.