МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Максимально либеральный режим въезда в Россию с 2021 года будет распространяться на граждан 113 стран, сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Единая электронная виза будет действительна для въезда в Российскую Федерацию через любой из технически оснащенных соответствующим образом пунктов пропуска через государственную границу… Право въезда в Российскую Федерацию по электронной визе будет предоставлено, как ожидается, гражданам 53 иностранных государств, при этом следует иметь в виду, что для граждан 60 иностранных государств действует безвизовый режим на основе двусторонних соглашений… С января 2021 года максимально либеральный режим въезда в Российскую Федерацию, исключающий необходимость оформления визы на бумажном носителе, будет распространяться в отношении 113 иностранных государств. Суммарно население этих государств составляет почти 4 миллиарда человек", — сказал Иванов, выступая в Госдуме.

По словам Иванова, утвержденная президентом РФ концепция единой электронной визы предполагает взимание за ее оформление консульского сбора в размере до 50 долларов США.

Проект федерального закона предлагает определить электронную визу как самостоятельную категорию визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица, а также установить, что электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешённым сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток. Электронная виза будет оформляться на основании решения МИД об оформлении визы иностранному гражданину по его заявлению, заполненному на специализированном сайте. Срок оформления электронной визы будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи иностранцем заявления о ее оформлении.

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова предложила ввести на весь 2021 год в качестве антикризисной меры бесплатную выдачу электронных виз для иностранных туристов.