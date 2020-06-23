МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Венесуэла и Россия планируют открыть прямой авиарейс Каракас-Москва, заявил РИА Новости венесуэльский министр туризма и внешней торговли Феликс Пласенсия.

"У нас есть политическая воля, а также техническая, туристическая и экономическая обоснованность, чтобы продолжать работу над прямым рейсом Каракас-Москва", — заявил министр.

Он отметил, что открытие рейса Каракас-Москва планировалось на второе полугодие 2020 года, однако пандемия не позволила осуществить некоторые технические мероприятия, необходимые для полетов.