МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Полюса" на внеочередном собрании приняли решение о размещении 3,13 миллиона дополнительных акций, следует из сообщения компании.

Общий размер акционерного капитала "Полюса" составляет 134 миллиона 261,084 тысячи акций. Таким образом, в результате допэмиссии он будет увеличен примерно на 2,33%. Дополнительные акции будут размещены по закрытой подписке в пользу дочерней организации — АО "Полюс Красноярск". Цена размещения будет определена позже.

Ранее "Полюс" сообщал, что часть допэмиссии будет направлена на увеличение доли в совместном предприятии по разработке золоторудного месторождения "Сухой Лог" (Иркутская область), запланированное на 2021 год. Кроме того, допэмиссию планируется использовать для возврата акций компании, заимствованных АО "Полюс Красноярск" (около 1,35% уставного капитала) для выпуска глобальных депозитарных расписок в рамках погашения конвертируемых облигаций Polyus Finance plc в апреле–мае 2020 года.

Также часть допэмиссии предполагается направить на исполнение долгосрочного плана поощрения сотрудников группы "Полюс", вознаграждение в рамках которого в 2021 году предусмотрено в объеме до 394,398 тысячи обыкновенных акций.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов. "Полюс" в 2019 году увеличил добычу золота на 16%, до 2,841 миллиона унций.