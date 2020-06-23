МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный рейтинг компании Petropavlovsk до "В" с "В-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

"Повышение рейтинга свидетельствует о продолжающемся прогрессе компании в областях: достижения высоких операционных показателей, соблюдения ее стратегии и уменьшения доли заемных средств в соответствии с нашим базовым сценарием…", — объясняет рейтинговое действие агентство.

S&P прогнозирует, что Petropavlovsk сохранит стабильные финансовые результаты в 2020-2021 годах. Агентство также ожидает, что компания сохранит соотношения чистого долга к EBITDA ниже 2,0х. S&P ожидает, что в 2020-2021 году показатель EBITDA составит около 275-325 миллионов долларов.

Стабильный прогноз отражает мнение агентства о том, что компания будет реализовывать свою стратегию, сохраняя соотношение средств от операционный деятельности (FFO) к долгу выше 20%.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. В 2019 году компания увеличила производство золота на 22% — до 517,3 тысячи унций.