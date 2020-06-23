БЕРЛИН, 23 июн — ПРАЙМ. Власти Берлина во вторник ввели штрафы в размере от 50 до 500 евро за невыполнение предписаний об обязательном ношении масок, говорится в пресс-релизе правительства.

Эта мера стала частью нового распоряжения, которым власти смягчили большую часть остававшихся ограничений, а также уточнили действующие. Маски в Берлине обязательны к ношению в общественном транспорте и магазинах с 27 апреля, однако власти не вводили штрафы, заявляя, что рассчитывают на сознательность жителей города. Теперь требование распространяется на кинозалы, театры, концертные площадки, оперы, помещения частной врачебной практики, больницы, приюты, спортивные учреждения, в том числе фитнесы, где маски можно не носить во время занятия спортом. Исключения сделаны для детей до 6 лет и людей, которым противопоказаны маски по медицинским причинам.

Как отмечается в релизе, за нарушение правила об обязательном ношении маски "может быть назначен штраф от 50 до 500 евро, в том числе в общественном транспорте". При этом берлинцы вправе прикрывать нос и рот любыми способами, не только масками.

В других регионах ФРГ штрафы за отказ носить маску введены с 27 апреля — до 5000 евро.