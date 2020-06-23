МОСКВА, 23 июн — РИА Недвижимость. Повышение с 13% до 15% налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, не отразится на инвестициях ни в жилую, ни в коммерческую недвижимость, так как попадающая под повышенный НДФЛ категория граждан остается платежеспособной, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил отменить плоскую шкалу подоходного налога в России с 1 января 2021 года, повысив ставку НДФЛ с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год. Допдоходы бюджета от этой меры, по его словам, составят около 60 миллиардов рублей в год. Глава государства предложил "окрасить" эти средства – они будут направляться на лечение детей с тяжелыми редкими, орфанными заболеваниями.

Повышение ставки коснется менее 0,5% граждан страны, преимущественно менеджеров высшего звена и чиновников высокого ранга, комментирует аналитик компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. По его словам, с одной стороны, эти люди – ключевая клиентская база для рынка недвижимости, так как многие имеют в собственности по нескольку объектов и традиционно не рассматривают другие варианты вложения денег, кроме покупки жилых объектов. С другой стороны, добавляет он, повышение ставки с 13% до 15% сокращает доход таких граждан всего на 20 тысяч с каждого дополнительного миллиона рублей.

"Это ничтожно мало на фоне общих доходов и несущественно при торге в момент покупки очередного жилья. Иными словами, рынок, скорее всего, не заметит потери этих 60 миллиардов рублей, которое государство планирует изъять у сверхбогатых граждан РФ", — говорит Емельянов.

С его мнением солидарен и генеральный директор РАСК Николай Алексеенко. "По нашему мнению, этот фактор является далеко не определяющим, и на объеме сделок со стороны соответствующей целевой аудитории никак не отразится", — считает он.

Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева отмечает, что налог в любом случае придется платить, а его рост не изменит общую картину. "Наши клиенты — люди обеспеченные, они делают вложения не на последние деньги", — подчеркивает она.

Кроме того, добавляет директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, продавцы большинства объектов элитной недвижимости подпадают под освобождение от налогов из-за давности владения квартирами или домами. "Плюс при таких крупных сделках разница в 2 процента не так принципиальна", — говорит он. Что касается самих риелторов, то, по словам Хусаинова, большинство из них давно работают как индивидуальные предприниматели, и поэтому НДФЛ их мало касается.

Единственное, на чем может сказаться отказ от плоской шкалы НДФЛ, допускает партнер Colliers International Станислав Бибик, это инвестиционный рынок коммерческой недвижимости с наиболее низким чеком — 10-30 миллионов рублей, например, вложения в стрит-ритейл или офисные блоки в бизнес-центрах.

"То есть люди, которые могли бы быть заинтересованы в такой недвижимости, начнут меньше зарабатывать и меньше откладывать на неё. Хотя с другой стороны есть стимулирующий инструмент ипотеки на коммерческую недвижимость, ставки по которой в последнее время находятся на очень низких уровнях. Поэтому повышение НДФЛ не стоит рассматривать как фактор, ограничивающий инвестиции в коммерческую недвижимость", — отмечает эксперт.