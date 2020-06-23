РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 июн /ПРАЙМ/. Центральный банк Бразилии считает, что местная экономика может начать восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса уже в третьем квартале этого года, согласно выводам по итогам совещания совета по кредитно-денежной политике ЦБ.

В протоколе совещания члены данного комитета отметили "резкое падение ВВП в первой половине этого года, за которым последует постепенное восстановление начиная с третьего квартала".

Как сообщает ЦБ, экономическая активность достигла самого низкого уровня в апреле, а в мае и июне уже было зафиксировано "едва частичное" восстановление.

В соответствии с индексом экономической активности Центрального банка, экономическая активность в Бразилии упала на 9,73% в апреле по сравнению с мартом, что представляет собой худший показатель за последние 17 лет.

Кроме того, в понедельник ЦБ опубликовал свой еженедельный доклад Focus, в котором прогнозируется, что в этом году ВВП упадет на 6,5%. Это первый оптимистичный пересмотр за много недель, так как доклад на прошлой неделе прогнозировал падение на 6,51%.

На 2022 год прогноз роста по-прежнему составляет 3,5%.