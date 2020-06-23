МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Совет Федерации с завтрашнего дня начнёт активную работу по законодательному обеспечению озвученных во вторник президентом предложений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Учитывая огромную социальную важность озвученных мер, мы, парламентарии, уже с завтрашнего дня активно возьмемся за работу. И, уверена, оперативно обеспечим законодательную поддержку предложений и поручений президента", — сказала она журналистам.