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МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Совет Федерации с завтрашнего дня начнёт активную работу по законодательному обеспечению озвученных во вторник президентом предложений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Учитывая огромную социальную важность озвученных мер, мы, парламентарии, уже с завтрашнего дня активно возьмемся за работу. И, уверена, оперативно обеспечим законодательную поддержку предложений и поручений президента", — сказала она журналистам.

Спикер отметила, что предложения главы государства являются точечными, адресными, обращёнными к тем, кто в них действительно нуждается.

"Это можно отнести практически к каждой высказанной инициативе. Для меня очевидно, глава государства слышит дискуссию в обществе, чувствует, что волнует людей", — сказала она.

Матвиенко также отметила, что как президент поблагодарил граждан и медиков, так и у парламентариев есть основания сказать спасибо Владимиру Путину.

"Ведь именно он был, по сути, руководителем штаба. Сумел обеспечить координацию действий органов власти всех уровней, работу нашей огромной страны, как единой команды. Благодаря этому, мы прошли сложнейший этап уверенно, организованно. И, главное, сделали все для сохранения жизни и здоровья россиян", — считает спикер Совфеда.

Говоря о предложении главы государства повысить налог для определённой категории граждан и направить эти деньги на лечение детей и высокотехнологичные операции, Матвиенко выразила уверенность в том, что не найдётся тех, кто может возразить против такого подхода.

"Важно, что распределение денег будет максимально открытым. Им будут заниматься не чиновники, а врачи, общественные деятели", — убеждена она.

Также спикер выделила поддержку регионов, расширение программы льготной ипотеки, продление выплат на детей, "беспрецедентные" льготы для IT-отрасли и дополнительные меры помощи среднему и малому бизнесу.