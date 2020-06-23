МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Массового отъезда богатых россиян из страны после повышения ставки НДФЛ на высокие доходы опасаться не стоит, такого у нас не будет, считает первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что с января 2021 года доходы свыше 5 миллионов рублей будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%, при этом облагаться по новой ставке будет только та часть дохода, которая превышает 5 миллионов рублей. По словам президента, эта мера позволит привлечь в бюджет порядка 60 миллиардов рублей. Средства от повышения НДФЛ будут направляться только на лечение детей с орфанными заболеваниями.

"Это повышение налога, но это не такое повышение, которое может резко изменить поведение. Как мы помним все, (французский актер) Жерар Депардье, как он уехал из Франции, потому что там ставка подоходного налога для богатых 70%. Вот такого отъезда богатых у нас не будет. Это не настолько существенное повышение", — сказал Исаев в эфире телеканала "Россия 24".

В конце 2012 года Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить "налог для богатых" до 75%, заявил о намерении отказаться от французского гражданства. Тогда же он купил дом в местечке Нешэн, расположенном во франкоговорящей валлонской коммуне Эстемпьюи на юге-западе Бельгии недалеко от границы с Францией.

В декабре 2018 года Депардье исполнилось 70 лет. Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства, после чего актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. В начале декабря 2018 года Депардье получил прописку в Новосибирске. Депардье сохранил и французское гражданство.