*РБНЗ оставил программу покупок облигаций без изменений, в объеме 60 млрд новозеландских долларов
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200624/831675929.html
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Минтруд: на выплаты детям до 16 лет направят свыше 270 млрд рублей
Налоги
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Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Торги
Российские индексы выросли на внешнем позитиве и инициативах Путина
Дивиденды
Акционеры "Лукойла" одобрили финальные дивиденды за 2019 год в 350 рублей на акцию
Кибербезопасность
Раскрыто имя предполагаемого русскоязычного хакера, продававшего доступы в сети компаний
Дело Baring Vostok
Суд отказался смягчать домашний арест Калви, у которого врачи нашли рак
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200624/831675929.html
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