МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Американская розничная торговая сеть Walmart перестала вывешивать флаг штата Миссисипи в магазинах из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных штатов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя сети.

"Мы считаем, что это правильное решение, и соответствует позиции Walmart не продавать товары с флагом Конфедерации в магазинах и онлайн, что является частью нашего обязательства обеспечить гостеприимный и инклюзивный опыт для всех наших клиентов", — заявил представитель компании Лоренсо Лопес телеканалу.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.

В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.