МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Центральный банк Бразилии приостановил осуществление цифровых платежей в мессенджере WhatsApp, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление ЦБ.

Отмечается, что банк предписал Visa и Mastercard прекратить проведение любых операций и денежных переводов через WhatsApp.

Согласно заявлению ЦБ, приостановка сервиса позволит оценить любую возможную угрозу для платежной системы Бразилии и определить, соответствует ли он всем необходимым требованиям. Работа сервиса без предварительного одобрения регулирующего органа может нанести "непоправимый вред (платежной – ред.) системе, особенно в том, что касается конкурентоспособности, эффективности и конфиденциальности данных", заявил ЦБ.

Отмечается, что если Visa и Mastercard не выполнят распоряжение, им может грозить штраф.

Специалист в сфере банковского регулирования Тиагу Северу Гомес назвал решение банка о приостановке сервиса без подробного объяснения причин "странным" и "из ряда вон выходящим". Компания Facebook также была удивлена данной мерой, отмечает Блумберг.

Американская компания Facebook запустила сервис денежных переводов через мессенджер для пользователей WhatsApp в Бразилии на прошлой неделе.