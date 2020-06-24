ВЕЛЛИНГТОН, 24 июня. (Dow Jones). Резервный банк Новой Зеландии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на рекордно низком уровне 0,25%, как и ожидалось, и заявил, что окажет дополнительное стимулирование экономики в случае необходимости.

Центральный банк заявил в среду, что Новая Зеландия вышла из введенных в связи с пандемией ограничений раньше, чем ожидалось, но баланс рисков для экономики по-прежнему смещен в сторону понижения.

В марте РБНЗ понизил ключевую ставку на 75 базисных пунктов и заявил, что она останется на уровне 0,25% до марта 2021 года.

РБНЗ также приобретает государственные облигации Новой Зеландии на вторичном рынке для сохранения оптовых ставок на низких уровнях.

— Автор Stephen Wright, stephen.wright@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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