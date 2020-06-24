МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Главы американских компаний Apple и Google Тим Кук и Сундар Пичаи выразили сожаление в связи с тем, что президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда категорий рабочих виз.

"Эта нация иммигрантов, как и Apple, всегда находила силу в нашем многообразии, и надежду – в неизменном обещании американской мечты. Без них обоих не может быть процветания. Глубоко разочарован этой прокламацией", — написал Кук в своем официальном аккаунте в Twitter.

Пичаи в своем микроблоке подчеркнул, что "иммиграция внесла большой вклад в экономический успех Америки, сделав ее глобальным лидером в технологической сфере и компанию Google – такой, какая она сегодня". Глава Google добавил, что "разочарован сегодняшней прокламацией", и компания "продолжит поддерживать иммигрантов и работать над тем, чтобы расширять возможности для всех".

Комментируя решение Трампа, президент компании Microsoft Брэд Смит в своем Twitter отметил, что "сейчас не время отрезать нацию от талантов со всего мира и порождать неопределенность и тревогу". По его словам, "иммигранты играют важную роль" в компании и "поддерживают важную инфраструктуру страны".

Ранее с критикой решения США по рабочим визам выступила американская компания Twitter, которая заявила, что данное решение Вашингтона является недальновидным и подрывает экономическую мощь Соединенных Штатов. Позже с критикой решения Вашингтона выступил американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз ради освобождения рабочих мест для американцев. Трамп распорядился приостановить выдачу виз категорий H-1B, H-2B, J и L до 31 декабря 2020 года. Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации, исключение по визам H-2B будет сделано только для работников индустрии по добыче и переработке морепродуктов, что составляет около 15% от общего числа этих виз.

В число виз, попадающих под ограничения, входят H-1B для работы в высокотехнологичных областях, H-4 для супругов-держателей ряда других виз (включая H-1B и H-2B), H-2B для низкоквалифицированных кадров, а также визы категорий J (для стажеров, преподавателей и летней работы) и L (переводы внутри компаний между офисами в разных странах).