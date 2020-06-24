МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Среднесуточный оборот предприятий общественного питания Москвы по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 58,9%, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.

После очередного этапа снятия ограничений в Москве активно восстанавливают свою деятельность малые и средние предприятия, к которым в подавляющем большинстве относится общепит, бытовые и стоматологические услуги, индустрия гостеприимства.

"По сравнению со второй неделей июня суммарный среднесуточный оборот малого и среднего бизнеса Москвы увеличился на 19,1%, а доля в городском товарообороте составила 20,3% — это на 1 процентный пункт больше, чем за предыдущую неделю. Рекордные показатели за прошлую неделю показала сфера общепита — прирост среднесуточного оборота в этой отрасли составил 58,9%", — цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Добавляется, что наряду с общепитом динамично восстанавливаются отрасли экономики, наиболее пострадавшие от пандемии.

"За третью неделю июня обороты предприятий культуры, досуга и спорта выросли на 47,6%, стоматологической практики — на 43,5%, гостиничного и туристического бизнеса — на 34,8%, бытовых услуг — на 16,9%, СМИ и печатной продукции — на 14,9%", — приводятся в сообщении слова главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.