МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7 176, до 606 881, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 7 176 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 31,6% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 606 881 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 811, Подмосковье — 507, в Ханты-Мансийском АО — 323.

Также выявлены новые случаи в Санкт-Петербурге — 218, в Нижегородской области — 207.

За сутки в РФ выписаны 12 393 человека, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 368 822 человека.

В России за сутки умерли 154 человека с COVID-19, за все время скончались 8 513, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.