ЛОНДОН, 24 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания не спешит с заключением торговой сделки с США, намереваясь отстаивать свои интересы в ходе переговоров, заявила в среду министр по международной торговле Лиз Трасс.

По ее словам, у Соединенного Королевства нет дедлайна по срокам заключения торговой сделки с одним из близких своих торговых партнеров, США.

"Мы не собираемся торопиться с соглашением, и срок не установлен. Мы будем жестко отстаивать наши интересы", — заявила министр, выступая перед членами британского парламента.

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило, что власти США рассматривают возможность введения новых и повышения существующих пошлин на импорт товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму 3,1 миллиарда долларов.

Трасс указала, что торговая сделка с США не будет заключена, пока не будут достигнуты договоренности по таким вопросам, как ввозные пошлины на британскую сталь, запрет на экспорт баранины, а также тарифы на автомобили.

"Позвольте мне прояснить, я не собираюсь заключать торговую сделку с США, если все эти пункты не будут рассмотрены", — заявила она.

Великобритания и США на этой неделе проводят второй раунд переговоров о свободной торговле между государствами. Британскую сторону на представляет Трасс, американскую – торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Первый этап торговых переговоров прошел в первой половине мая. В них приняли участие около 30 рабочих групп, которые обсудили вопросы взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса, налогообложения, таможенного контроля, инвестиций, устранения технических торговых барьеров, соблюдения конкуренции и т.д.

Предполагается, что будущая сделка в случае своевременного заключения вступит в силу после окончания переходного периода по Brexit, который завершится 31 декабря 2020 года.