БРЮССЕЛЬ, 24 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия в среду предложила проект общего бюджета Евросоюза на следующий год, в котором предполагается увеличение его расходов примерно на 1%, говорится в сообщении ЕК.

"Предлагаемый бюджет ЕС на 2021 год состоит из 166,7 миллиарда евро в виде обязательств, минус 9,7% по сравнению с 2020 годом, и 163,5 миллиарда евро в виде платежей, плюс 0,8% по сравнению с 2020 годом", — говорится в нем.

Обязательства — это те средства, выделение которых может быть одобрено в 2021 году, а платежи — это деньги, которые могут быть непосредственно выплачены как по новым, так и по прежним проектам, которые поддерживаются бюджетом ЕС.

Бюджет 2021 года будет первым бюджетом для 27 стран Евросоюза, без Великобритании, которая покинула ЕС в январе 2020 года. Кроме того, этот бюджет начнет работать после окончания переходного периода в отношениях между страной и союзом, во время которого страна продолжает следовать правилам ЕС.

Бюджет на 2021 год является частью согласовываемого многолетнего финансового плана ЕС на 2021-2027 годы. Предыдущий семилетний план завершается в нынешнем году.

Странам ЕС и Европарламенту необходимо согласовать как новый финплан, так и следующий однолетний бюджет до конца текущего года.