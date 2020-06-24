Bayer AG заплатит более $10 млрд для урегулирования исков по гербициду-канцерогену
МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Германский химический концерн Bayer AG согласился на внесудебное урегулирование около 100 тысяч исков в США, обвинявших компанию в распространении канцерогенного гербицида Roundup.
"Компания в общей сложности заплатит от 10,1 до 10,9 миллиарда долларов, чтобы урегулировать текущие и потенциально возможные в будущем иски в отношении Roundup", — говорится в коммюнике Bayer AG.
По данным компании, достигнутое соглашение означает урегулирование 75% из 125 тысяч исков, касающихся канцерогенного гербицида.
Самый распространенный в мире гербицид Roundup производится компанией Monsanto Co., которая также специализируется в создании ГМО-семян. С 2018 года компания является подразделением корпорации Bayer.
Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр его продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов.
https://1prime.ru/News/20200624/831679024.html