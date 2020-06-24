Добавлены подробности (после четвертого абзаца).

МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Компания Google сообщила, что намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, а также информации об активности в интернете спустя полтора года.

Как заявил глава компании Сундар Пичаи, при включении функции о сохранении местоположения — которая изначально бывает выключена — все данные будут по умолчанию удаляться спустя полтора года. Эти же правила будут действовать и для истории активности в интернете или в приложениях.

"Это означает, что ваши данные об активности будут автоматически и непрерывно удаляться спустя 18 месяцев, а не храниться до тех пор, пока вы не решите их удалить. Вы всегда можете отключить эти настройки или изменить опцию автоматического удаления", — говорится в сообщении на сайте Google.

У пользователей, у которых эти функции уже включены, настройки меняться не будут, однако компания уведомит их о возможности включить функцию автоматического удаления информации спустя полтора года.

Кроме того, Google запустил функцию автоудаления данных на YouTube. Срок хранения информации для новых аккаунтов и пользователей, впервые включивших сохранение истории просмотров на YouTube, составит 36 месяцев.

"Такой срок позволит сервису и дальше формировать релевантные рекомендации, основанные на просмотренном и прослушанном ранее контенте", — поясняет компания.

При этом зарегистрированные пользователи по-прежнему могут выбрать временной диапазон в три или 18 месяцев для опции автоудаления.

"Новые сроки хранения по умолчанию не будут применяться к таким продуктам, как Gmail, "Google Диск" и "Google Фото", так как они предназначены для бессрочного безопасного хранения вашего личного контента", — уточняется в сообщении.

Кроме того, Google упростил доступ к настройкам безопасности через "Google Поиск" и переход в режим инкогнито, а также улучшил настройки конфиденциальности, отмечает компания.

"В скором времени пользователи, выполнившие вход в аккаунт Google, смогут менять настройки безопасности прямо в "Google Поиске". Для этого нужно ввести соответствующий поисковый запрос, например, "Защищен ли мой аккаунт Google?", после чего откроется доступный только вам раздел с настройками безопасности", — уточняется в сообщении.

В ближайшее время компания намерена упростить переход в режим инкогнито. "Чтобы войти в режим инкогнито или выйти из него, нужно будет нажать и удерживать фото профиля. Функция уже доступна в приложениях Google и Google Карты для iOS, а в ближайшее время она появится и в других приложениях. Мы также работаем над тем, чтобы пользователям было проще оставаться в режиме инкогнито при переходе из Chrome в другие приложения, например, YouTube или Google Карты", — говорится в соообщении.