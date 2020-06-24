БРЮССЕЛЬ, 24 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Совет стран Евросоюза временно корректирует некоторые правила функционирования банковской системы, чтобы увеличить способности банков кредитовать экономику, говорится в сообщении Совета ЕС.

"ЕС временно адаптирует банковские правила, чтобы максимизировать способность банков предоставлять кредиты и поддерживать домашние хозяйства и предприятия для восстановления от кризиса COVID-19", — говорится в релизе.

Отмечается, что принятый в среду пакет представляет собой "целенаправленные и исключительные законодательные изменения в регулирование по требованиям к капиталу (CRR2)". Согласован ряд корректировок, среди которых есть изменения к минимальному размеру капитала, который банки должны держать под неработающие кредиты (NPL).

Ранее этот пакет мер был одобрен Европейским парламентом. Он вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского союза. Это должно произойти не позднее конца июня, отмечается в сообщении.

В ЕС на фоне пандемии коронавируса были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, включая закрытие ресторанов, магазинов, салонов красоты, спортклубов, отмену массовых мероприятий и ограничения на передвижения и туризм. Экономика ЕС серьезно пострадала от этого. Страны союза уже начали смягчать карантинные меры, однако согласно последним, майским прогнозам Еврокомиссии, ВВП союза рухнет в нынешнем году более чем на 7% против роста на 1,5% в прошлом году. Безработица, по ее мнению, может подскочить до 9% с 6,7% в 2019 году.