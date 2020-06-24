БРЮССЕЛЬ, 24 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Решение Всемирной торговой организации (ВТО) о возможности Евросоюза наложить дополнительные пошлины на определенные товары из США ввиду спора по субсидиям в отношении Boeing ожидается в ближайшие недели, написал в своей заметке экономист ING Тимме Шпакман (Timme Spakman).

Он напомнил, что в прошлом году ВТО разрешила США ввести пошлины на товары из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus.

В параллельном деле в ВТО по субсидированию Boeing Вашингтоном, ЕС выиграл и ожидает разрешение на введение пошлин на американскую продукцию в размере 11,2 миллиарда долларов, написал эксперт.

"Решение ВТО о запросе на ответные меры ЕС ожидается в течение нескольких недель", — отметил Шпакман.

Он в своей заметке комментирует тот факт, что США рассматривают возможность ввода новых пошлин на импорт определенных товаров из ЕС на 3,1 миллиарда долларов. "Хотя с экономической точки зрения новые тарифы не столь значимы — 3,1 миллиарда долларов — это лишь 0,02% ВВП ЕС, они могут быть очень болезненными для отдельных компаний", — отметил эксперт.

По его мнению, это может спровоцировать новую волну тарифной войны, когда ответные действия сторон выходят за пределы того, что им было дозволено со стороны ВТО.

Агентство Блумберг со ссылкой на Управление торгового представителя США писало, что ведомство, в частности, хочет ввести новые пошлины на импорт из Франции, Германии, Испании и покинувшей ЕС Великобритании таких товаров, как оливки, джин, пиво, а также повысить уже действующие сборы с импорта европейского сыра, йогурта и самолетов.

Кроме того, по мнению агентства, повышение пошлин затронет европейские "люксовые" бренды, такие как Givenchy и Hermes, которые производят товары из кожи, а также ряд компаний, производящих шампанское и коньяк, в частности, LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) окажется особенно уязвимой, так как она производит широкий спектр этих продуктов.