МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Правительство России обсудит выделение Минфину России средств на выплаты по 10 тысяч рублей гражданам РФ на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, сообщает пресс-служба кабмина.

"О выделении в 2020 году Минфину России из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам РФ на каждого ребенка в возрасте до 16 лет", — говорится в сообщении.