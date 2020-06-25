МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Правительство России обсудит выделение денег на выплаты медикам, работающим с болными коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что кабмин обсудит выделение средств Минздраву России на предоставление региональным бюджетам для софинансирования выплат за особо важные работы медикам, участвующим в оказании помощи больным COVID-19.

"Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить материальное стимулирование медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в установленных размерах в соответствии с занимаемой должностью, повышение качества оказания медицинской помощи, снижение рисков распространения коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.