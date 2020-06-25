ВАШИНГТОН, 25 июн /ПРАЙМ/. Американские солдаты в Польше служат дополнительной гарантией безопасности американских инвестиций, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Во время сессии вопросов и ответов в Facebook после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Дуда напомнил, что в последнее время американские корпорации размещают в Польше крупные инвестиции. По его мнению, американские фирмы инвестируют в Польше, потому что "чувствуют себя в безопасности, считают, что Польша является страной, в которой можно безопасно инвестировать деньги".

"Я думаю, что присутствие американских солдат является дополнительной гарантией. Думаю, что этот фактор имеет значение", — сказал польский президент.

В настоящее время в Польше расквартировано около 5 тысяч американских солдат. Достигнуто соглашение об увеличении их численности на 1 тысячу.