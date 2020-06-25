МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Пентагон составил список китайских крупных компаний, против которых могут быть введены новые американские санкции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.

Согласно агентству, министерство обороны США подготовило список из 20 китайских компаний, которые, как считают в Вашингтоне, "находятся под контролем или принадлежат Народно-освободительной армии Китая". Сообщается, что этот список, в частности, включает в себя телекоммуникационные компании Huawei, Hikvision и сотовые операторы China Mobile и China Telecom.

Как отмечает агентство, внесение этих компаний в список может "заложить почву" для новых финансовых санкций со стороны США. Представитель Пентагона сообщил агентству, что документ был отправлен в американский конгресс.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.