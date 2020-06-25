25 июня. (Dow Jones). Американские фондовые индексы упали в среду на фоне вспышек Covid-19 в некоторых штатах США. Инвесторы опасаются, что вторая волна заражений коронавирусом в мире приведет к возврату к ограничениям на работу компаний.

В Аризоне, Техасе и Калифорнии во вторник были побиты дневные рекорды по числу заболевших Covid-19. Губернатор Техаса Грег Абботт и губернатор Флориды Рон Десантис заявили, что усилят контроль за соблюдением правил дистанцирования в общественных местах. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на этой неделе предупредил, что резкий рост числа заболевших может вынудить администрацию штата вновь ужесточить требования к работе предприятий и посещению общественных мест.

"Если ситуация станет хуже и будет наблюдаться массовое заражение, то некоторым штатам придется вновь уйти на карантин, – полагает инвестиционный директор GAM Holding Чарльз Хепворт. – В США уровень смертности от Covid-19 значительно выше, чем в других развитых странах".

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 710,16 пункта, или 2,7%, до 25445,94 пункта. S&P 500 упал на 80,96 пункта, или 2,6%, до 3050,33 пункта. Nasdaq Composite упал на 222,20 пункта, или 2,2%, до 9909,17 пункта. Все три индекса продемонстрировали самое сильное снижение с 11 июня.

Акции Carnival Corp. опустились на 11%, после того как агентство S&P понизило кредитный рейтинг компании. В S&P полагают, что круизная отрасль будет долгое время сталкиваться с пониженным спросом. Акции других круизных операторов также упали, например, бумаги Norwegian Cruise Line потеряли 12%.

Акции банков также упали. Акции Bank of America упали на 4%, бумаги Goldman Sachs подешевели на 3,3%.

Также пострадали бумаги строительных компаний. Акции D.R. Horton упали на 4,1%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал на 2,8%. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что угроза коронавируса сохраняется. В двух муниципальных районах региона Северный Рейн – Вестфалия во вторник был введен карантин из-за вспышки Covid-19 на предприятии по производству фасованных мясопродуктов. Немецкий индекс DAX 30 упал на 1,7%.

Росту на фондовом рынке препятствовал и тот факт, что США обдумывают введение пошлин на британские, французские, немецкие и испанские товары стоимостью в 3,1 млрд долларов. Предупреждение о возможном введении таможенных сборов касается в том числе таких товаров, как оливки и солодовое пиво, и связано с затянувшимся спором насчет государственных субсидий производителям самолетов.

"Разногласия между США и Европой уже какое-то время подспудно зреют, – говорит директор Rabobank по валютным стратегиям Джейн Фоли. – Любые сигналы о внешнеторговых спорах негативно повлияют на мировую экономику".

Экономисты Международного валютного фонда в среду сообщили, что мировой ВВП в 2020 году, вероятно, упадет на 4,9%, тогда как ранее прогнозировали снижение лишь на 3%.

"Резкое падение активности сопровождается катастрофическим ущербом для мирового рынка труда", – говорится в отчете МВФ по перспективам мировой экономики.

На азиатских фондовых биржах динамика была неоднородной. Гонконгский Hang Seng просел на 0,5%, ведущий индийский индекс потерял 1,6%. Южнокорейский Kospi поднялся на 1,4%, после того как Северная Корея отложила планы военного противостояния с Сеулом.

"Полностью взять пандемию под контроль не получается, – отмечает директор аналитического подразделения Invesco по распределению активов Пол Джексон, имея в виду Германию и Южную Корею. – В последние недели самой тревожной тенденцией стало повышение смертности, тогда как ранее удалось выйти на плато по общему уровню смертности от Covid-19".

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com, Akane Otani, akane.otani@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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