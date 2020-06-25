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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Слуги парада — Как Владимир Путин и Александр Лукашенко прошли по Красной площади — 24 июня верховный главнокомандующий Владимир Путин принял беспрецедентный парад на Красной площади, а специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников старался разглядеть под масками лица, которые, казалось, можно и не видеть еще пару пандемических периодов. Но нет, разглядел — и не пожалел об этом.

— Такова сжижзнь — Низкие цены вынуждают Америку не наращивать производство СПГ — Американские проекты по сжижению газа на фоне падения мировых цен массово переносят сроки ввода новых мощностей, из-за чего их прирост в 2021-2022 годах может стать минимальным. По оценке Platts, возможна ситуация, когда в ближайшие годы не будет принято ни одного инвестрешения по новым СПГ-проектам в Северной Америке.

— Иного нет у нас IT — Из-за мер поддержки отрасли может подорожать софт — Правительство нашло способ компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленного президентом 23 июня "налогового маневра" в IT-отрасли. Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта.

— Ковидно, не сезон — Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы — Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев. Многие из них не готовы принимать туристов, несмотря на формальное возобновление курортного сезона. Не спешат на отдых и туристы.

— Меньше скорость, больше ямы — МВФ усугубил оценки падения и сроков восстановления мировой экономики — Спад мировой экономики будет более значительным, чем ожидалось в апреле, и составит 4,9% в 2020 году, рост же в 2021-м окажется слабее, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Сильнее всего были скорректированы оценки по зоне евро и США, где экономика в этом году сократится на 8–12%.

— Страховщиков выводят на дистанцию — В Госдуме обсудили перевод выплат в онлайн — Экспертный совет Госдумы по страхованию одобрил концепцию перевода оформления страховых выплат по обязательным видам в электронный формат. Законопроект об этом депутаты намерены внести на рассмотрение палаты уже осенью. При его принятии автомобилисты, жертвы техногенных аварий и пострадавшие от перевозчиков смогут заявлять о страховых случаях дистанционно.

— Операторы техосмотра включают заднюю — Компании просят президента отменить решения в области ТО — Операторы техосмотра (ТО) жалуются, что из-за спешно принятого парламентом закона, позволившего автовладельцам временно получать ОСАГО без диагностической карты, они остались без клиентов и на грани банкротства. Совокупные потери отрасли они оценивают в 1,4-1,68 млрд руб. в месяц.

— Централизацию закупок начали со своих — Казначейство проведет ее в подотчетных Минфину госорганах — Белый дом дал старт централизации закупочных функций ведомств в Федеральном казначействе, хотя ее периметр из-за пандемии сильно сократился, теперь это лишь закупки канцелярии и бумаги для подведомственных Минфину Росимущества и Пробирной палаты. Казначейству отойдут средства на эти цели и функционал от планирования до приемки товаров.

— Конституционный суд подключают к решению генетических проблем — КС просят рассмотреть вопрос закупок дорогостоящих лекарств — Ставропольский краевой суд подтвердил право девочки со спинальной мышечной атрофией на бесплатное получение препарата "Спинраза" и обязал министерство здравоохранения Ставропольского края обеспечить ее дорогостоящим лекарством. Таким образом, суд отклонил апелляцию краевого минздрава, который утверждал, что "Спинраза" не включена в региональный перечень льготных препаратов.

— Россия разъяснила Сербии американский план — Владимир Путин подготовил Александра Вучича к переговорам по Косово — Стали известны детали плана косовского урегулирования, который США предложат лидерам Сербии и Косово на встрече в Вашингтоне в конце этой недели. В его основе — "формула Шэньчжэня", предполагающая создание экономического союза Сербии и Косово по примеру аналогичной специальной зоны в Китае.

— Перед бывшим полковником замаячила вышка — Осужденный экс-командир подразделения ВКС обвинен в новом преступлении — Как стало известно "Ъ", бывший командир подмосковной войсковой части "Истра-1" воздушно-космических сил (ВКС) России Николай Кошечкин, уже отбывающий в колонии срок за целый ряд преступлений, в том числе за незаконный оборот оружия и наркотики, стал фигурантом нового уголовного дела.

— Ким Чен Ын опять обернулся добрым молодцем — Лидер КНДР собрал своих генералов и приказал немедленно прекратить замышлять войну с Югом — Северная Корея приостанавливает подготовку к военным действиям против Южной Кореи и сворачивает пропагандистскую кампанию против Сеула. О внезапном решении отложить силовой сценарий в отношениях с Югом объявил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он сделал это в среду после совещания с военным руководством страны, после чего тон публикаций государственных СМИ КНДР о Южной Корее резко изменился.

— Лекарствам прописали вирус — Продажи препаратов выросли на рекомендациях Минздрава — Попадание в список рекомендованных лекарств для лечения COVID-19 Минздрава позволило производителям этих препаратов нарастить поставки в 2,5 раза. В январе-мае объем их госзакупок достиг почти 9 млрд руб. против 3,6 млрд руб. годом ранее.

— ВТБ продлил масла в огонь — Ипотечные каникулы от банка разочаровали заемщиков — Ипотечные заемщики ВТБ массово жалуются на предоставление им собственной программы банка вместо каникул в рамках господдержки. По программе банка сроки кредитов удлиняются не на три-четыре месяца, а на три-четыре года, переплата достигает 2 млн руб.

— В заграницах разумного — Возобновление международных полетов предложено начать с СНГ — Как выяснил "Ъ", глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Полеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемиологической обстановки. Источники "Ъ" в отрасли говорят, что разрешение летать в ближнее зарубежье не окажет существенного влияния на доходы авиакомпаний — лето все равно будет убыточным.

— Центробанки простимулировали золото — Цены стремятся к историческому максимуму — Котировки золота на мировом рынке обновили восьмилетний максимум, приблизившись к отметке $1780 за тройскую унцию. Масштабные монетарные программы по стимулированию национальных экономик и соответствующий рост инфляционных ожиданий, а также обострение застарелых конфликтов между разными странами заставляют инвесторов все больше внимания обращать на защитные активы, в том числе золото.

— Госкомпании придержат прибыль — "Транснефть" и ОАО РЖД не могут выплатить дивиденды — "Транснефть" и ОАО РЖД не могут определиться с выплатой дивидендов за 2019 год из-за невыхода директивы правительства. Причина — в спорах о размере выплат: ОАО РЖД просит оставить всю прибыль на реализацию инвестпрограммы и выплатить дивиденды только на привилегированные акции, а "Транснефть" — выплатить нормативные дивиденды с рассрочкой на три года.

— Торговля налично себя чувствует — Безналичные платежи остались на карантине — Несмотря на почти три месяца карантина, вынудивших граждан максимально использовать безналичные платежи, популярность наличных быстро возвращается. Эксперты уверены, что, несмотря на все усилия банков и регулятора, уйти от "живых" денег удастся не скоро. К этому не готов и бизнес, особенно малый, и граждане.

— Зерно усохло в закромах — ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора — Отсутствие системного контроля за элеваторами продолжает осложнять бизнес участников зернового рынка. Объединенная зерновая компания (ОЗК) взыскивает более 850 млн руб. с экс-гендиректора своего Палласовского элеватора, что может быть связано с хищением около 80 тыс. тонн зерна.

— Пандемия охватила интернет-торговлю — Покупатели начинают привыкать к онлайн-шопингу — Период самоизоляции принес миллионы новых пользователей российским сервисам онлайн-торговли. По разным оценкам, их общая аудитория выросла на 15-17 млн человек. Однако положительный эффект для рынка станет заметен не сразу, а растянется на несколько лет, так как сначала эта аудитория вернется в торговые центры, предупреждают эксперты.

— Цифры идут в народ — Депутаты предложили отдать сотовые номера абонентам в собственность — Депутаты Госдумы от "Справедливой России" предложили закрепить в законодательстве возможность передачи номеров мобильных телефонов, по сути, в собственность абонентов, которые, таким образом, смогут перепродавать их или передавать по наследству. Операторы связи указывают, что и так уже предоставляют услуги сохранения номера и смены его пользователя.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Несмотря на карантин, "Аэрофлот" выполняет эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж — Международные рейсы для всех авиакомпаний запрещены правительством в конце марта — Правительство с целью борьбы с эпидемией COVID-19 запретило 27 марта все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры: самолеты российских авиакомпаний летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами.

— X5 Retail Group арендует склад в Солнечногорске — Это одна из крупнейших сделок со складами в этом году — Девелоперская компания "Ориентир" построит для X5 Retail Group крупный распределительный центр на территории логистического парка "Ориентир север – 4" рядом с деревней Литвиново под Солнечногорском. Стороны уже подписали соглашение об аренде площадей в будущем складском комплексе, рассказали "Ведомостям" гендиректор "Ориентира" Андрей Постников, а также Александр Кацегоров, директор по аренде Knight Frank, которая выступала консультантом сделки для обеих сторон.

— В России вырос спрос на мобильную телефонию — Этому способствовали эпидемия COVID-19 и режим самоизоляции — Общая продолжительность разговоров по мобильным телефонам в России после прошлогоднего снижения немного выросла. Это следует из материалов, опубликованных Минкомсвязи.

— "Связной" выходит на рынок крупной бытовой техники — Это неизбежное решение, но выполнить его будет очень непросто — "Связной" начал продавать и доставлять бытовую технику, рассказал "Ведомостям" представитель компании. Ранее ритейлер специализировался на мобильных устройствах и сервисах для абонентов операторов связи, но около года назад начал продавать и бытовую технику в тестовом режиме.

— Семья Дмитрия Босова создаст инвестфонд для управления оставшимися от него активами — Это позволит сохранить структуру компании и защититься от корпоративных споров, считают эксперты — Наследники Дмитрия Босова, покончившего с собой в начале мая, решили создать инвестиционный фонд для консолидации и управления активами бизнесмена, рассказал "Ведомостям" представитель семьи Босовых. Основные активы Босова — "Сибантрацит" (Босову принадлежало 90% группы) и "Востокуголь" (50% принадлежало Босову, 50% — управляющей компании "Востокуголь").

— "Яндекс" и Сбербанк объявили о разделе активов — У них два совместных предприятия — Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет" — Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.

— Реформа НДФЛ не уменьшит имущественное неравенство и не увеличит справедливость — При введении прогрессивного налога лучше освободить от него беднейших людей, считают эксперты — Спустя 20 лет после прихода к власти Владимир Путин отменил одну из своих первых реформ. С 2021 г. перестанет действовать единая 13%-ная ставка подоходного налога и Россия вернется к прогрессивной шкале, объявил президент.

— ЕСПЧ коммуницировал первое дело, связанное с блокировкой Telegram в России — Несколько жалоб на действия Роскомнадзора Страсбургский суд уже удовлетворил — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первое дело, связанное с блокировкой в России мессенджера Telegram. Об этом "Ведомостям" рассказал правовой аналитик "Агоры" Дамир Гайнутдинов, представляющий в ЕСПЧ сервис "Живая фотография", чей онлайн-магазин дизайнерских фотопостеров был недоступен с мая 2018 г. в связи с борьбой Роскомнадзора против Telegram.

— Россияне и американцы вряд ли смогут поехать в Европу до конца августа — Для этого им сначала нужно резко ограничить распространение коронавируса, считают в Брюсселе — Европейский союз (ЕС) разрабатывает план открытия внешних границ с 1 июля. Запрет на въезд может сохраниться для прибывающих из США, Бразилии, России и Индии.

— Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой — Но российский бизнес вряд ли от этого сильно пострадает — Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Уведомление о начале разработки такого законопроекта было опубликовано на regulation.gov.ru.

— Ралли на сырьевом рынке свидетельствует об оживлении экономики — Деловая активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось — О восстановлении экономики свидетельствуют многие данные. Например, в США в мае неожиданно снизилась безработица, а розничные продажи выросли на рекордные 17,7%. В Китае уже три месяца подряд растет деловая активность в производственном секторе. Восстановление работы бизнеса – основная тема в еврозоне.

— "Дорог нужно строить больше" — Вице-премьер Марат Хуснуллин о том, как развиваться строительной отрасли и почему сейчас хорошо брать ипотеку — Марат Хуснуллин стал вице-премьером после того, как более девяти лет работал заместителем мэра Москвы по строительству. Круг вопросов, за которые он отвечает в российском правительстве, гораздо шире: от межбюджетных отношений с регионами до строительства дорог и экологического проекта "Чистая вода".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Долгое эхо Победы — На Красной площади прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — среду, в годовщину исторического Парада победителей в 1945 году, на Красной площади состоялся парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Невозможно представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия, заявил президент России Владимир Путин.

— Главное — это сберечь людей — Владимир Путин 23 июня обратился к гражданам России. "РГ" публикует текст выступления президента.

— На участках, дома или через интернет — В четверг в России начинается голосование по поправкам в Основной Закон — 25 июня начинается общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны. Указом президента оно назначено на 1 июля, для удобства и безопасности граждан участки открываются раньше — с 25 июня.

— Для людей и Отечества — Владимир Путин вручил государственные премии — Глава государства вручил госпремии за выдающие достижения тем людям, благодаря которым Россия "по праву претендует на то, чтобы называться великой державой". Среди награжденных — деятели культуры и правозащитники, врачи и ученые.

— Поддержка на уровне — ВЦИОМ: Все больше россиян хотят голосовать по поправкам — Социологи фиксируют рост числа россиян, которые намерены прийти на голосование по поправкам в Конституцию. Это происходит благодаря повышению уровня информированности о плебисците и обеспечению безопасности самой процедуры.

— Билет с правом выбора — Кабинет министров защитил пассажиров поездов, отмененных из-за пандемии — Билеты на поезда дальнего следования, отмененные из-за введения режимов чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, будут действительны в течение года после снятия ограничений.

— Стоп-сигнал — Бизнес просит не вводить новые требования к такси — Принятие многострадального закона о такси опять может быть отложено. РСПП, "Деловая Россия" и "ОПОРА России" в письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину предложили принять другой законопроект.

— Герои идут в школу — Госдума одобрила в первом чтении законопроект о воспитании учеников — Не только семья, но и школа должна воспитывать будущего гражданина России. Такова основная идея президентского законопроекта, который прошел первое чтение в Госдуме. Документ нашел поддержку у всех фракций палаты парламента.

— Отбили удар — Центробанк сравнил потери России от пандемии с другими странами — Российский ВВП в этом году неизбежно упадет, однако в целом экономика страны потеряет меньше, если сравнивать со многими другими странами. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом.

— Ключ к личности — Пользоваться усиленной электронной подписью станет проще — Использовать усиленную неквалифицированную подпись станет проще — для получения ключей проверки будет достаточно подтвердить свою личность через портал госуслуг. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

— Модный договор — Патенты оформят вдвое быстрее — Роспатент сократит в два раза срок рассмотрения заявок на регистрацию прав на промышленные образцы.

— История без ошибок — "Диктант Победы" пройдет в сентябре — Подвиг советских солдат и преступления нацистов не должны быть забыты. Между тем у западной молодежи складывается впечатление, что все хорошее связано лишь с США. На это направлены усилия в исторической политике некоторых государств, когда они пытаются принизить заслуги Советского Союза и подорвать доверие к принципам послевоенной системы международных отношений.

— Прокати-поле — Почему российские фермеры не могут воспользоваться положенным льготным кредитованием — На совещании по вопросам АПК 20 мая российский президент дал поручение проработать меры поддержки для фермеров в условиях коронавируса. Прежде всего они касались организации дополнительных каналов продаж.

— Деньги — не подарок — Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов — "Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России, освобождающее граждан от налогов на прощеные долги. В целом документ разъясняет правила прекращения обязательств.

— Под микрофон — Верховный суд запретил отключать аудиозапись на процессах — Пленум Верховного суда России разъяснил правила рассмотрения в апелляционных инстанциях споров граждан с чиновниками. Соответствующее постановление пленума публикует "Российская газета".

— Дефект присутствия — Вводится новый порядок обследования домов на аварийность — Новый порядок оценки состояния жилых домов и признания их аварийными вступает в силу 25 июня. Это должно ускорить и удешевить процедуру обследования зданий.

— Крайние метры — Стоит ли рефинансировать ипотеку потребительским кредитом — Клиенты ряда банков заинтересовались возмож­ностью погасить долг по ипотеке деньгами из потребкредита, следует из сообщений на тематических форумах. Такой вариант рефинансирования встречается и имеет право на существование при ряде условий, но в довесок обладает букетом подводных камней.

— Сделке прописан домашний режим — Как оформить покупку или продажу жилья с помощью электронных сервисов — Для оформления купли или продажи жилья или земли не обязательно выходить из дома. Как напомнили эксперты Федеральной кадастровой палаты, сделать это можно, воспользовавшись электронными сервисами Росреестра. Правда, для этого нужна электронная подпись.

— Пример на умножение — Стали известны параметры индексации пенсий и маткапитала — Несмотря на кризис, правительство намерено сохранить индексацию пенсий по старости опережающими инфляцию темпами и продолжить индексацию материнского капитала.

— Сталинград, Рейхстаг, Нюрнберг — Продолжаем разговор, начатый статьей президента РФ Владимира Путина в "Российской газете" — Анализ исторической ситуации накануне Второй мировой войны и после ее окончания, данный в статье В.В. Путина, не детерминирован политическими акцентами и является весьма своевременным.

— Не воюйте с фактами — Андрей Артизов: История должна быть предметом научных дискуссий, а не политизированных деклараций — Статью Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" прокомментировал "РГ" глава Росархива Андрей Артизов. После декабрьского выступления президента Владимира Путина на саммите СНГ и в ответ на поручение, которое было дано в послании Федеральному собранию 15 января этого года, Росархив начал масштабный, на годы, проект по созданию коллекции архивных материалов, посвященных предыстории, ходу и окончанию Второй мировой и Великой Отечественной войн.

— Голливуд без полиции — Американскую киноиндустрию обвинили в криминализации темнокожих — Голливуд в очередной раз попал в прицел американских борцов против расовой дискриминации. В последние недели они развернули масштабную кампанию по переосмыслению политического и культурного наследия страны, пользуясь тем импульсом, который левым активистам удалось создать в результате масштабных акций протеста под лозунгами "Жизни черных имеют значение".

— Забыть о цифре — Президент РАН предложил по-новому оценивать работу ученых — Возможно, это общее собрание РАН потом кто-то назовет историческим. Во всяком случае на нем прозвучали предложения, которые, по мнению академиков, должны кардинально изменить ситуацию не только в науке, но во всей российской экономике. Сделать ее наконец наукоемкой.

— Ничего личного — ЕС откроет внешние границы 1 июля, но не для России, США и Бразилии — Европейский союз готовится открыть свои внешние границы первого июля, но пустит в гости далеко не всех. Однозначный запрет на въезд Брюссель ввел для туристов из стран, где фиксируется большое количество случаев COVID-19.

— Школа меняет курс — В Канаде приняли необычную школьную программу — Власти канадской провинции Онтарио одобрили новую школьную программу для учеников 1-8-х классов. В ходе ее презентации премьер провинции Даг Форд заявил, что она не только "вернет к основам" начальное образование, но также научит детей новым навыкам, диктуемым реальностью XXI века.

— "Ритц" продает — Парижский отель выставил 1500 лотов — Знаменитый парижский отель "Ритц", расположенный на Вандомской площади французской столицы, провел онлайн-аукцион. На нем выставили предметы столовой сервировки, хрусталь и многое другое из запасников гостиницы, название которой связано с именами Коко Шанель, писателей Марселя Пруста, Скотта Фицджеральда, Эрнеста Хемингуэя, актрисы Одри Хепберн и английской принцессы Дианы.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Союзное плечо: бизнес предложил меры поддержки промышленности в ЕАЭC — Стимулировать отрасль могли бы кредиты под 1% годовых — Бизнес предложил создать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) механизмы финансирования инвестпроектов под 1% годовых. Об этом говорится в письме главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина премьер-министру Михаилу Мишустину. Программу льготного кредитования рекомендуют реализовать за счет средств Евразийского банка развития (ЕАБР) в размере $500 млн.

— Кэш в руки: в июне спрос на наличность в банкоматах вырос на треть — После снятия ограничений за деньгами пошли пенсионеры и получатели детских выплат — После ослабления ограничительных мер быстрыми темпами восстанавливается спрос на наличные в банкоматах. В июне он уже вырос на треть по сравнению с маем, оценили в МКБ и Почта Банке, на 23% — в ВТБ, рассказали "Известиям" в этих кредитных организациях.

— Гарантийный закон: как поправки в Конституцию застрахуют россиян — Они помогут не допустить "отката" к более низкому уровню правовых гарантий, считают сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений — Принятие конституционных поправок позволит устранить риски отката к более низкому уровню правовых гарантий и избежать консервации развития страны. Об этом "Известиям" сообщили сопредседатели рабочей группы (РГ) по внесению изменений в Основной закон Андрей Клишас и Талия Хабриева. Досрочное голосование стартует 25 июня.

— "Выйти на биржу сегодня может любой владелец смартфона" — Директор Тинькофф Инвестиций Дмитрий Панченко — о том, во что инвестировать после пандемии и как это правильно делать — Самоизоляция из-за пандемии коронавируса породила массу новых трендов, один из которых более рациональное отношение к своим деньгам. Так, только в апреле на Московскую биржу вышли более 300 тыс. новых инвесторов и почти столько же в мае. К июню общее число частных инвесторов достигло почти 5,2 млн человек.

— Пора переживать: пандемия пошатнула душевное здоровье зрелых людей — Это может ухудшить состояние тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями — В психологическом плане тяжелее всего пандемия коронавируса далась людям возрастных категорий 18-25 и 45-54 лет. К таком выводу пришли ученые после онлайн-опроса. Полученные результаты они объяснили тем, что молодежь не имеет опыта переживания социальных кризисов и боится за свое будущее. Люди в зрелом возрасте, наоборот, слишком хорошо понимают негативные последствия пандемии, при этом осознают свою финансовую ответственность, чем и вызван их страх.

— Под крышей дыма своего: вертолёты спецназа получат надежную защиту — Завеса прикроет высадку и эвакуацию боевых подразделений — Вертолеты для спецназа получат универсальную защиту. Бортовой комплекс самообороны спасёт Ми-8АМТШ-ВН не только от ракет, но и от гранатометов и пуль стрелкового оружия. Также новинка позволит обнаруживать радары и позиции ПВО противника. Инновационной функцией комплекса станет возможность постановки плотных дымовых завес для прикрытия высадки и эвакуации бойцов.

— Мало покажется: рынок смартфонов рискует просесть на 20% в этом году — Но часть ритейлеров пока надеется, что продажи будут на уровне прошлого года — Пандемия COVID-19 и карантин приведут к падению рынка смартфонов в России. По итогам года "умных" гаджетов будет реализовано на 5-20% меньше, чем в 2019-м, подсчитали для "Известий" аналитики. Они уверены, что летом продажи смартфонов пойдут на спад, а майское восстановление рынка связывают с эффектом отложенного спроса.

— А план и ныне там: почему новая пенсионная реформа опять переносится — Минфин до сих пор не доработал законопроект о ГПП — История с реформой пенсионных накоплений, которая длится с 2016-го, превращается в бесконечную. Еще в конце января этого года Минфин обещал доработать пакет документов о гарантированном пенсионном плане (ГПП) и повторно его согласовать. Предполагалось, что уже в марте он поступит в правительство. Однако до сих пор законопроект не представлен на обсуждение.

— Арифметика для взрослых: продажи презервативов упали с отменой изоляции — Снижение составило до 55% относительно мартовского пика — После окончания режима нерабочих дней в России начали падать продажи презервативов. Об этом свидетельствуют материалы аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились "Известия". В первую неделю июня спад продаж презервативов достиг 55% в финансовом выражении относительно пика в марте.

— Выбраться из сети: бизнес просит допустить к работе крупные магазины — Во многих регионах торговые точки площадью более 400 кв. м закрыты до сих пор — Ритейл попросил правительство допустить к работе в регионах непродовольственные магазины, площадь которых составляет более 400 кв. м. Об этом "Известиям" рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейшие непродовольственные сети). С аналогичной просьбой к президенту обратились и представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Более чем в 50 субъектах еще не сняты ограничения, поэтому торговые точки теряют выручку и покупателей.

— Пошли на взнос: Минфин за три года выделит соцфондам дополнительно 3 трлн — Большая часть средств пойдет на преодоление спада доходов ПФР и ФСС из-за коронакризиса — Минфин резко увеличит финансирование социальных фондов в ближайшие три года, следует из предварительных планов ведомства по расходам на 2021-2023 годы ("Известия" с ними ознакомились). За этот период министерство переведет им 2,9 трлн рублей сверх установленных ранее объемов. Больше всего средств направят на увеличение бюджета ПФР — объемы обязательного пенсионного обеспечения вырастут на 1,3 трлн, 1,5 трлн пойдет на компенсацию недополученных фондами доходов.

— "Приходим поклониться" — Как праздник объединил все поколения россиян — День проведения юбилейного парада Победы был объявлен выходным. А поскольку ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, уже ослабили во многих регионах, люди отправились на улицы, чтобы лично принять участие в празднике. Для них играли камерные оркестры, звучали песни и стихи о войне.

— Победная традиция — Спустя 75 лет торжественные мероприятия вновь состоялись 24 июня — В юбилейном параде Победы на Красной площади приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, 75 самолётов и вертолётов. В Москву также прибыли воинские подразделения из 13 стран.

— "Всё соберём в кулак" — Объявленные президентом новые меры выведут экономику к трёхпроцентному росту уже в 2021 году, считают эксперты — Реализуемые властями меры по восстановлению экономики и предложенные президентом новые шаги в комплексе дадут вклад в прирост ВВП в размере 1,3 п.п. в год. С учетом этого её спад в 2020-м удастся сократить до 5%, а в следующем году обеспечить рост в 3%, спрогнозировали "Известиям" эксперты по итогам обращения Владимира Путина к россиянам.