МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба Роструда сообщает, что россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя. 1 июля пройдет в России голосование по поправкам в конституцию страны.

1 июля будет работа будет оплачена в двойном размере.

"Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день", — сообщает Роструд.

В ведомстве отметили, что граждане, которые будут работать 1 июля, получат за этот день оплату в двойном размере.

Для отдыхающих оплата труда за июль не снижается.

Этот принцип связан с тем, что на оплату труда сотрудников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса РФ, что и на оплату труда в праздничные дни.

Напомним, что в соответствии с ТК РФ, оплата труда в праздничные дни производится в повышенном размере. Также за работу 1 июля сотрудник можно попросить день отдыха. Тогда работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно, отпуск на этот день не продлевается.