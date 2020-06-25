МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7 113, до 613 994, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 7 113 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 82 регионах, в том числе 32% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 613 994 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 885, Подмосковье — 467, в Ханты-Мансийском АО — 319.

Также выявлены новые случаи в Санкт-Петербурге — 221, в Нижегородской области — 217.

За сутки в РФ выписаны 6 342 человека, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 375 164 человека.

В России за сутки умерли 92 человека с COVID-19, за все время скончались 8 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.