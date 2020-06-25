МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Курс доллара растет в четверг днем, поскольку рост случаев коронавируса и пессимистичные прогнозы МФВ усилили сомнения в быстром восстановлении экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару снижался до 1,1229 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,125 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,24 иены со 107,02 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 97,28 пункта.

Новые случаи COVID-19 во многих странах возродили сомнения в V-образном восстановлении экономики, которого ранее ожидал рынок.

При этом Международный валютный фонд ухудшил прогнозы по мировому ВВП: на 2020 год на 1,9 процентного пункта, на 2021 год — на 0,4 процентного пункта в сравнении с апрельским прогнозом. Таким образом, теперь МВФ ждет, что мировой ВВП в текущем году из-за пандемии коронавируса упадет на 4,9%, а в 2021 году — вырастет на 5,4%.

"Множество плохих новостей о вирусе привело к крупной распродаже рисковых активов вчера, волатильность вновь вернулась на финансовые рынки", — отмечают аналитики Deutsche Banks, которых цитирует агентство Рейтер.