МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. АК "Алроса" запустила первый онлайн-аукцион эксклюзивных бриллиантов для клиентов подразделений private banking пяти крупнейших российских банков, торги продлятся до 30 июня, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что "Алроса" впервые проводит такой аукцион в дистанционном формате на онлайн-платформе, чтобы обеспечить безопасность здоровья участников торгов в неблагоприятной эпидемиологической обстановке.

На закрытый аукцион выставлено 58 лотов из 61 бриллианта (в том числе две пары) исключительных качественных характеристик, традиционных и фантазийных цветов, с высоким ювелирным и инвестиционным потенциалом. Качество и происхождение всех лотов подтверждено сертификатами международной геммологической лаборатории GIA.

"Для клиентов private banking это возможность принять участие в аукционе на эксклюзивный бриллиантовый ассортимент по стартовым ценам, ранее доступным только оптовым покупателям профессионального рынка. "Алроса" традиционно предоставляет консультацию по ассортименту, вопросам ценообразования и оформления сделок. Для победителей предусмотрен также сервис заказа на изготовление украшения с бриллиантом по индивидуальному дизайну", — рассказала советник гендиректора "Алросы" (руководитель проекта) Елена Суховеева.

"Алроса" сотрудничает с подразделениями private banking с 2018 года, предоставляя для реализации бриллианты собственной огранки. Это не первый проект компании в области цифровизации продаж. Ранее во время пандемии коронавируса компания также провела два цифровых тендера по продаже алмазного сырья.