МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 июня, снизилось на 60 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,54 миллиона и составило 1,48 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 280 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 1,3 миллиона. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 1,508 миллиона. Это уже 12-ое подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 160,75 тысячи, до 1,621 миллиона, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,782 миллиона. Первоначальный показатель составлял 1,7734 миллиона.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 июня, уменьшилось на 767 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 19,522 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 20,289 миллиона человек с 20,544 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.