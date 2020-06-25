МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Акционеры АК "Алроса" на годовом собрании приняли решение выплатить финальные дивиденды по результатам 2019 года в размере 2,63 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Тем самым, сумма дивидендов за второе полугодие 2019 года составит 19,37 миллиарда рублей, что соответствует 100% свободного денежного потока компании за период.

С учетом уже выплаченных дивидендов за первое полугодие 2019 года в размере 28,28 миллиарда рублей (из расчета 3,84 рубля на акцию), дивиденды за весь 2019 год составят 47,65 миллиарда рублей, или 6,47 рубля на акцию.

Годовое собрание акционеров компании состоялось 24 июня в форме заочного голосования. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2019 год, было одобрено 13 июля.

Основными акционерами "Алросы" являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,03%), Республика Саха (Якутия) — 25%+1 акция, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится около 34%.