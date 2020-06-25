Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос в 2023 году, сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на российский сегмент МКС", — говорится в пресс-релизе.

Планируется, что в ходе экспедиции "один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос".

В то же время в середине июня генеральный директор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов заявлял в интервью РИА Новости, что никто из потенциальных или состоявшихся туристов не изъявлял желания выйти в открытый космос.

Кроме того, в феврале 2019 года "Роскосмос" и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года. Сообщалось, что предприятия "Роскосмоса" уже приступили к созданию корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2.1а".

В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды — американец Чарльз Симони.