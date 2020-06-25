ХЕЛЬСИНКИ, 25 июн — ПРАЙМ. Туристические поездки между Финляндией и Россией разрешат в последнюю очередь, заявила в четверг министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало, находясь с инспекцией на КПП Кайнуу, на финско-российской границе.

"Правительство постоянно следит за ситуацией, после чего мы на уровне ЕС вместе рассмотрим, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону. Сначала мы откроем внутренние границы, затем перейдём к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна, которая откроется для туризма одной из последних", — отметила министр, её слова приводит государственная телерадиовещательная корпорация YLE.

Ранее Пограничная охрана Финляндии сообщала, что количество граждан, пересекающих границу между Финляндией и Россией, в мае сократилось на 94,8% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, до 42 810 человек. Перемещение граждан Финляндии через любые границы финским правительством не ограничивается, однако власти просят обращать внимание на рекомендации властей и по возможности соблюдать максимальные меры предосторожности, а также проверять требования и условия пребывания в странах въезда.