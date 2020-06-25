ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. США внесли в санкционные списки, связанные с Ираном и борьбой с терроризмом, восемь организаций, говорится в сообщении на сайте американского минфина.

В частности, речь идет о торговых компаниях и производителях металла из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии и Гонконга.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) предприняло действия в отношении четырех производителей стали, алюминия и железа, работающих в сфере металлопроизводства Ирана, включая один филиал Mobarakeh Steel Company – крупнейшего иранского производителя стали", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Название этого филиала — Metil Steel. Кроме того, под санкции попали четыре торговых агента этой компании (один в Германии и три в ОАЭ). Сама компания была внесена в списки еще в 2018 году. Ей вменяется финансирование иранской инвестиционной компании Mehr Eqtesad, которая, по данным американских властей, контролируется Корпусом стражей исламской революции (КСИР), признанного в США террористической организацией.

"Сегодняшние действия также направлены против крупных производителей алюминия, стали и железа в Иране, которые ежегодно приносят миллиарды долларов путем продажи и экспорта иранских металлов", — говорится в документе.

Это South Aluminum Company, которая в апреле 2020 года ввела в строй новые мощности по производству 300 тысяч тонн алюминия в год.

"Алюминиевая индустрия в Иране считается индустрией двойного назначения", — пишет минфин.

Также в списке находится Sirjan Jahan Steel Complex, которая производит ежегодно более шести миллионов тонн продукции из стали и железа, и Iran Central Iron Ore Company, занимающаяся производством и экспортом железа и продукции из него. По информации минфина США, ранее компания экспортировала 1,5 миллиона тонн продукции на 133 миллиона долларов. Период, за который это было сделано, не уточняется.