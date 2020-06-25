МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. После трех месяцев изоляции психологически тяжело возвращаться к нормальной жизни, однако невооруженным взглядом видно, что она в полной мере возвращается в столицу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"После трех месяцев жестких ограничений мы, конечно, психологически с трудом привыкаем к нормальной жизни и ожидаем какого-то подвоха, боимся, вдруг что-то пойдет не так, а вдруг будет всплеск коронавируса в Москве и так далее и тому подобное. Такие тревоги, они обоснованны, потому что мы видим, что происходит в других городах, в других городах мира, регионах мира, в общем, ситуация не везде одинаковая и во многих тревожная", — сказал он в эфире канала "Россия 24".

"И конечно, мы тоже с волнением смотрим, что происходит в Москве, потому что… сегодня уже невооруженным взглядом видно, что жизнь возвращается в полной мере в город, на улицы, транспорт и так далее, вернулись пробки на дорогах, вообще объем трафика, включая общественный и личный транспорт, суммарно примерно 90% от прошлогоднего трафика", — отметил Собянин.

Мэр добавил, что в Москве прошел парад Победы, парки, скверы, рестораны, кафе, уличные веранды заполнились людьми, работают торговые центры, "и конечно, необходимо анализировать, что же происходит, насколько это повлияло на эпидемиологическую ситуацию в городе".

Собянин сообщил также, что решение об открытии фуд-кортов в торговых центрах Москвы принимают их владельцы.

"По большому счету, общественное питание везде открыто, это уже теперь зависит, скорее, не от нас, а от самих торговых центров, от их разворотливости, и от количества посетителей, которые они предполагают принимать", — сказал он.