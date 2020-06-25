МУРМАНСК, 25 июн — ПРАЙМ. Власти Норвегии намерены с 15 июля снять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на поездки в и из стран Европы и Европейской экономической зоны, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на правительство страны.

"Норвежцы смогут ездить в страны Шенгенского соглашения и Европейской экономической зоны с 15 июля. Это касается только стран, которые отвечают требованиям института общественного здравоохранения по уровню распространения коронавирусной инфекции", — сообщила телерадиокомпания.

Отмечается, что это означает, что граждане этих стран смогут въезжать в Норвегию. При поездках будет отменено требование о нахождении на карантине.

При этом к 10 июля норвежский институт здравоохранения подготовит список государств, для которых ограничения продолжат оставаться в силе, список будет обновляться каждые две недели.

В частности, сообщается, что территория шведского Готланда, единственной территории Швеции, куда были разрешены поездки после снятия недавнего ограничения, больше не отвечает требованиям эпидемиологической безопасности, и по возвращении из него требуется прохождение 10-дневного карантина, как и по возвращении из Швеции.

Что касается требований, то в стране, с которой возобновляется сообщение, не должно выявляться больше чем 20 новых зараженных в день на 100 тысяч населения в среднем за последние две недели, там не должно быть более 0,5 случаев госпитализации в отделение интенсивной терапии на 100 тысяч жителей в среднем также за последние две недели, а количество позитивных тестов не должно превышать 5%.

"Мы сохраняем требование об обязательном карантине для возвращающихся из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией", — цитирует телерадиокомпания премьер-министра страны Эрну Сульберг.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Норвегии составляет более 8,7 тысячи человек. В течение последней недели прирост числа зараженных каждые сутки составлял менее 30.