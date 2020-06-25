МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Правительство России смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.

"Высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу в России, смогут въехать в страну. Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка. Такой перечень в ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста. Обязательное условие – указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, и даты прибытия", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее правительство РФ разрешило въезд в страну иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских медорганизациях. Ограничения были сняты также для тех, кому необходимо было заботиться о заболевших близких родственниках.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), более 190 европейских бизнесменов и члены их семей получили разрешение в ближайшее время вернуться на работу в РФ.

"Ассоциация европейского бизнеса рада сообщить, что 23 июня 2020 года правительство России утвердило очередной список высококвалифицированных европейских специалистов (ВКС), которые смогут в ближайшее время вернуться в Россию… В данный список, составленный АЕБ при содействии… партнерских организаций, вошли более 190 европейских бизнесменов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бизнесменам из списка, согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, разрешен въезд на территорию России в индивидуальном порядке при условии соблюдения 14-дневного карантина по прибытии.

Новый список высококвалифицированных специалистов вышел в дополнение к ранее одобренному списку от 29 мая, в который вошли 57 человек. Некоторые из них уже прибыли в Москву в первых числах июня, а также спецрейсами авиакомпании Lufthansa из Франкфурта 11 и 25 июня.

Ранее в четверг правительство РФ смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов. Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка, который федеральные органы исполнительной власти должны направить в ФСБ и МВД.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.