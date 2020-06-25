МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" на основе фавипиравира компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.

"Торговое наименование лекарственного препарата — "Арепливир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир", — говорится в реестре.