Препарат от COVID-19 "Арепливир" получил одобрение Минздрава
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" на основе фавипиравира компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.
"Торговое наименование лекарственного препарата — "Арепливир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир", — говорится в реестре.
https://1prime.ru/News/20200625/831684556.html