ВАШИНГТОН, 25 июн /ПРАЙМ/. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в том, что его государственные компании принуждают людей работать в "ужасных" условиях над проектом "Один пояс — один путь".

"Среди них (нарушителей прав человека) Китай, где Коммунистическая партия и ее государственные предприятия часто вынуждают граждан работать в ужасных условиях на проектах "Один пояс — один путь", — заявил Помпео, выступая в рамках доклада по проблеме торговли людьми и нарушениям прав человека.

Концепция "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.

США неоднократно критиковали данный проект. В частности, год назад Помпео в интервью One America News Network заявлял, что для Китая эта инициатива носит исключительно политический характер. Кроме того, в докладе Пентагона от 2019 года о военном потенциале КНР говорилось, что КНР использует рост своего экономического, дипломатического и военного престижа для получения регионального превосходства и повышения влияния в мире.