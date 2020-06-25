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ЖЕНЕВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Появившийся в сети снимок экрана с якобы выпиской из онлайн системы швейцарского банка Credit Suisse на имя Виктора Лукашенко является подделкой, банк не имеет никаких клиентских отношений с этим человеком и сообщил о фейке властям Швейцарии, заявил РИА Новости официальный представитель банка.

Ранее в социальных сетях, СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о нахождении якобы тайных счетов старшего сына Александра Лукашенко — помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко. В частности, был опубликован якобы скриншот выписки из швейцарского банка Credit Suisse, на котором указывались счета на имя Лукашенко.

"Снимок экрана (выписка из системы электронного банка) является подделкой. Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии", — сказал собеседник агентства.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "жутким фейком" информацию о 840 миллионах долларов на счету в Швейцарии у его сына и предложил любому желающему немедленно их забрать.