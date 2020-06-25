МЕХИКО, 25 июн /ПРАЙМ/. Совет управляющих Банка Мексики сообщил о четвертом за этот год снижении межбанковской процентной ставки до уровня 5% на фоне разворачивающегося кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Учитывая риски для инфляции, экономической активности и финансовых рынков, предвидятся серьезные вызовы перед денежно-кредитной политикой и экономикой в целом… В присутствии всех его членов Совет управляющих единогласно решил снизить целевой показатель по межбанковской процентной ставке овернайт на 50 базисных пунктов до уровня 5%", — говорится в коммюнике на сайте Банка Мексики.

Экономисты банка указали на значительное сокращение экономической активности в первом квартале, а также признаки еще более серьезного падения в апреле. По их мнению, несмотря на возобновление некоторой активности в мае и июне прогнозы остаются неопределенными

Ранее в 2020 году Банк Мексики трижды снижал процентную ставку на 50 базисных пунктов — 20 марта, 21 апреля и 15 мая, участники финансового рынка назвали эти меры ожидаемыми и соответствующими мировой практике в условиях рецессии.

Эксперты Международного валютного фонда считают, что экономику Мексики ввиду серьезных экономических последствий пандемии COVID-19 ждет в этом году сокращение на 10,5%, в апреле прогноз МВФ говорил о снижении на 6,6% ВВП.