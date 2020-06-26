26 июня. (Dow Jones). Американские фондовые индексы выросли в четверг на фоне роста акций банков после решения регулятора снять часть посткризисных требований.

Акции банков начали уверенно расти после новостей о том, что Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) планирует отменить посткризисное правило, которое может высвободить для ведущих кредиторов десятки миллиардов долларов капитала. Ведомство намерено в четверг принять окончательное решение с целью сократить объем денежных средств, который банки обязаны резервировать в качестве залога для покрытия потенциальных убытков при торговле свопами.

Банковский индекс KBW Nasdaq Bank Index поднялся на 3,5%.

Dow Jones Industrial Average вырос на 299,66 пункта, или 12%, до 25745,60 пункта. S&P 500 вырос на 33,43 пункта, или 1,1%, до 3083,76 пункта. Nasdaq Composite вырос на 107,84 пункта, или 1,1%, до 10017 пунктов.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, которая завершилась 20 июня, снизилось на 60 000 до 1,48 миллиона. Хотя это запаздывающий индикатор, среди аналитиков и инвесторов есть опасения по поводу того, что частичное возвращение карантинных мер может вновь привести к росту безработицы.

Apple сообщила, что закроет 14 магазинов во Флориде, где число заражений резко возросло.

"Участники рынка начали осознавать, что выход из карантина будет непростым", – комментирует Хью Гимбер, аналитик J.P. Morgan Asset Management.

Акции Goldman Sachs выросли на 4,6%, возглавив рост на Dow. Акции Wells Fargo выросли на 4,8%, акции JPMorgan Chase прибавили на 3,5%.

Нефтегазовый сектор также повысился на фоне роста цен на нефть WTI, показав прирост на 1,9%.

Акции Walt Disney снизились на 0,6% после того, после того как издание The Wall Street Journal сообщило, что компания обдумывает перенос премьеры фильма "Мулан" – это говорит о том, что кинотеатры могут открыться не так скоро, как ожидалось.

Акции Ally Financial выросли на 12%, после того как компания отказалась от слияния с Cardholder Management Services, которое было объявлено еще в феврале, до обвала рынков из-за пандемии.

При этом акции ретейлеров, авиакомпаний и других фирм, особенно чувствительных к карантинным мерам, несут потери. Бумаги American Airlines понизились на 2,3%, акции MGM Resorts – на 1,4%, акции Hilton Worldwide – на 0,9%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 отыграл потери, понесенные в начале дня, и по итогам торгов прибавил 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi Composite по итогам дня просел на 2,3%, японский Nikkei опустился на 1,2%. В Шанхае и Гонконге торги не проводились в связи с государственным праздником.

— Авторы Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com, Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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