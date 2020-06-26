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КОММЕРСАНТ

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— Наше дело поправое — Четверг стал первым днем общероссийского голосования по конституционным поправкам: в восемь утра для предварительного голосования открылись участки, спустя два часа началось электронное голосование в Москве и Нижегородской области.

— Понтий Палат — 25 июня президент России Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты нового, седьмого созыва и расспросил их о готовности к голосованию по поправкам (она оказалась чрезвычайно высокой). Но и по поводу хорошо известных тем нашлось что-то новенькое.

— Личные данные пропесочат — Исключение в законе "О персональных данных", предложенное Минэкономики в дополнение к законопроекту о "регуляторных песочницах", разрешит в виде эксперимента обрабатывать личные данные граждан без их письменного согласия.

— Газ берут ООПТом — Планы "Роснефти" по расширению ресурсной базы проекта "Восток Ойл" могут столкнуться с трудностями. Как стало известно “Ъ”, три газовых участка в Красноярском крае, которые глава "Роснефти" Игорь Сечин просил правительство разыграть на аукционе, частично расположены на особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Бреховские острова".

— Промедление спорту подобно — В первые дни после снятия ограничений, действовавших во время режима самоизоляции на фоне пандемии COVID-19, в Москве заработало менее 60% фитнес-клубов. Некоторые заведения смогли принять лишь около 25% посетителей от докризисных показателей. Однако в регионах ситуация еще хуже.

— Экологию перевели на режим самоулучшения — “Ъ” ознакомился с подходом к секвестру нацпроекта "Экология" в пользу программ посткризисного восстановления экономики — из-за срочности процесса метод, вероятно, распространится и на другие нацпроекты.

— Российское оружие спешит в Индию — Россия ускорит выполнение ключевого оборонного контракта с Индией, предусматривающего поставку Дели пяти зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, а также активизирует переговоры по поставке Индии 33 истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ.

— Штрафам подправили сроки — Усиленные санкции за повторные административные нарушения отныне применяются в течение года с момента оплаты штрафа, следует из постановления Конституционного суда (КС).

— Андрей Климов вмешался в тайны Госдепа — Председатель временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов в четверг сделал заявление, в котором обвинил Запад во вмешательстве в общероссийское голосование.

— "Впервые за много лет к нам идут новые страны" — Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов о евразийской интеграции.

— Господдержка не читается — На фоне ослабления карантинных мер книжный рынок не только не перешел к восстановлению, а продолжил падение, следует из данных опроса его участников. 40% книжных магазинов так и не открылись, а в остальных ассортимент из-за кризиса не обновлялся два-три месяца.

— "Новомет" возвращается к своим — Как выяснил “Ъ”, после срыва сделки по вхождению в "Новомет" консорциума РФПИ и арабских инвесторов компания может быть консолидирована менеджментом. Основатели и топ-менеджеры "Новомета" планируют выкупить 50,1% акций, принадлежащих "Роснано" и фондам Baring Vostok и Russia Partners, примерно за 10 млрд руб.

— Торгцентры подстроились под торговлю — Ограничения на работу арендаторов из-за карантинных мер вынудили девелоперов торгцентров массово переносить сроки открытия объектов, строительство которых началось еще до кризиса.

— Деньги полюбили счет — О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май. Счета популярны у вкладчиков, потому что средствами на них можно свободно распоряжаться и получать процент на остаток, который может даже превышать ставку по классическому вкладу.

— Контейнеры ищут место в полувагонах — ОАО РЖД начало испытывать новый тип крепления контейнеров в полувагонах для международного сообщения. Зарубежные контейнеры в зарубежных полувагонах можно возить и сегодня. Но испытания пройдут на фоне бурной дискуссии о том, следует ли вернуть такую практику в России, что уже поддержал глава ОАО РЖД Олег Белозеров.

— НПФ пошли по планам — Все крупнейшие негосударственные пенсионные фонды (НПФ), специализирующиеся на обязательном пенсионном страховании, начали или планируют развивать розничный сегмент негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

— Из банков выпали доходы — В мае каждый третий банк из первой сотни понес убыток, общая прибыль сектора составила всего 1,5 млрд руб. Слабый финансовый результат связан не только с валютной переоценкой, начислением дополнительных резервов из-за пандемии, но и с выпадающими доходами из-за "кредитных каникул".

— Волокно в Арктику — Глава Якутии Айсен Николаев предложил включить в госпрограмму развития Арктики расходы в размере 3,7 млрд руб. на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Усть-Нера—Черский.

— Картофелю подобрали площадку — В России может появиться новый крупный производитель картофеля фри. Лидер этого рынка в мире канадская McCain создала структуру под строительство завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Узловая" в Тульской области и уже работает над проектом.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Первый день голосования по Конституции может обернуться уголовными делами — Двойное голосование показывает недостатки системы, но само по себе нарушает закон, указывают эксперты

— Американские военные могут перебраться из Германии в Польшу — По итогам встречи в Вашингтоне 24 июня президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда договорились подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В его рамках в Польшу может быть направлено до 2000 американских военных, сейчас находящихся в Германии, пишет польская Dziennik Gazeta Prawna.

— У регионов нет единого подхода к назначению досрочных губернаторских выборов — Досрочная отставка губернатора должна приводить к досрочным выборам, говорится в письме секретаря Центризбиркома (ЦИК) Майи Гришиной спикеру Законодательного собрания Иркутской области Александру Ведерникову.

— Просроченные продукты могут разрешить перерабатывать в корма и удобрения — Некачественные продукты и те, у которых истек срок годности, могут разрешить отдавать на корм животным, перерабатывать в удобрения или биогаз. С таким предложением выступил комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

— Инфляция ускоряется вторую неделю подряд — За неделю с 16 по 22 июня инфляция вновь немного ускорилась в годовом выражении до 3,2% с 3,1% на середину июня и 3% на конец мая, сообщил Росстат.

— "Абрау-Дюрсо" нашла партнеров в Австралии и Чили для китайского рынка — Группа компаний "Абрау-Дюрсо" запустила совместный проект с австралийской винодельческой компанией Trifon Estates и чилийской Chilean Grape Group (CGG), сообщил "Ведомостям" президент ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

— Самоизоляция принесла онлайн-аптекам новых клиентов — 12% россиян во время режима самоизоляции начали заказывать лекарства в интернет-аптеках, хотя раньше практически никогда этого не делали. Такие выводы содержатся в исследовании фармкомпании Stada, которое с 23 по 27 апреля 2020 г. по ее заказу организовало агентство Kantar.

— Samsung вернул себе 2-е место по продажам смартфонов в России — Всего один месяц (апрель 2020 г.) китайская Xiaomi занимала 2-е место в России по продажам смартфонов. В мае на нем вновь оказался Samsung, следует из материалов компании – партнера нескольких производителей электроники. Xiaomi же вернулась на 3-е место.

— "Алроса" остановила работу крупного рудника в Якутии из-за коронавируса — Крупнейший в мире производитель алмазов "Алроса" приостановил работу якутского рудника "Интернациональный" из-за обнаружения коронавируса у нескольких сотрудников предприятия, сообщила пресс-служба компании.

— Повышенная волатильность способствовала обвалу и взлету фондового рынка — Этот квартал может стать лучшим для индекса S&P 500 с 1998 г. – к 24 июня он вырос на 18%. Но динамика котировок сильно различается у компаний разных секторов. Сильнее всего с начала квартала подорожали акции ритейлеров, технологических и энергетических компаний, согласно Dow Jones Market Data, каждый из отраслевых индексов вырос более чем на 26%.

— Чем опасны вклады с инвестиционной нагрузкой — Крупнейшие банки предлагают вкладчикам все больше комплексных вариантов вложений

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Под залогом, над арестом — "РГ" публикует постановление пленума Верховного суда России, которое ориентирует суды реже применять аресты. Теперь люди в мантиях, рассматривая ходатайства об аресте, должны задумываться: нельзя ли применить другую меру.

— На восток от Эльбы — Вооруженные силы США передислоцируют часть своего воинского контингента из Германии в Польшу. Трамп заявил, что переброска призвана "послать мощный сигнал России", укрепить потенциал обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО.

— Базы сданных — В интернет утекли сразу две крупные базы данных пользователей — из мессенджера Telegram и портала Superjob.ru. Защититься от таких утечек сложно, считают аналитики, но можно.

— Пошла волна ЕГЭ — В понедельник, 29 июня, по всей России стартует ЕГЭ. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев подробно рассказал об условиях проведения единого государственного экзамена в этом году.

— По правилам и праву — Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться и не должны быть принудительными, заявил Владимир Путин на видеовстрече с членами Общественной палаты РФ нового состава. Он поблагодарил членов ОП за активное участие в подготовке к голосованию.

— До 16 и старше — Правительство приступило к реализации новых инициатив президента, направленных на соцподдержку граждан и восстановление экономики. "На эти цели из резервного фонда правительства направим более 270 млрд рублей", — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Приговор не из легких — Проект поправок в УПК, сокращающий применение процедуры особого порядка рассмотрения уголовных дел, принят во втором чтении. Она будет применяться только по делам о нетяжких преступлениях.

— Техосмотр без карантина — Операторы техосмотра пожаловались на то, что из-за возможности до 30 сентября покупать полисы ОСАГО без диагностической карты им грозит банкротство. Также авторы письма просят включить ТО в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса.

— Открыли бюллетень — В четверг на всей территории России стартовало голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля включительно. Вся информация о ходе плебисцита всю неделю будет стекаться в информационный центр, который заработал в Центризбиркоме.

— Аппетит уходит — не время еды — Экономическая ситуация, сложившаяся из-за пандемии, заставила граждан умерить аппетит: они стали экономнее питаться.

— Сидеть не заразно — Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Александр Хабаров сообщил, что ведомство столкнулось с появлением фейков о вспышках заболеваний среди заключенных.

— Туманы наступают — Приходит время для несколько более экзотических угроз, нежели привычные пожары и паводки.

— Штраф со свойством бумеранга — За незаконное административное преследование автовладельца должностные лица могут ответить рублем. При этом пострадавший от их преследования получит компенсацию в размере, соответствующем услугам адвоката. Такие меры предусматривает инициатива рабочей группы ОНФ.

— Бал для Кристины — 27 июня в стране пройдет онлайн-выпускной. Но некоторые регионы все же проведут очный праздник для школьников, но только после ЕГЭ, в августе. Тогда же повторно и торжественно вручат аттестаты.

— Видится на расстоянии — Удаленная форма занятости, получившая широкое распространение в период пандемии, в будущем станет обычной практикой для 5% занятых россиян. Такой прогноз сделал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, выступая в ходе обсуждения подготовленных поправок в Трудовой кодекс с членами партии "Единая Россия".

— Испытание на меткость — Пользователи мобильного приложения "Честный знак" смогут заработать на проверке подлинности товаров, которые участвуют в системе цифровой маркировки. Для этого запущен конкурс с призовым фондом в 500 тысяч рублей, рассказали "РГ" в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

— Две большие розницы — Пандемия ускорила развитие новых форм торговли: глобальные тренды, на внедрение которых онлайн-ретейлеры планировали потратить годы, пришлось интегрировать за три месяца. За это время объем рынка вырос в три раза и вряд ли вернется к прежним значениям.

— Облачно, с пояснениями — Минкомсвязь продлит эксперимент по переводу ИТ-систем госорганов в единую облачную платформу. Перевод данных в облако должен обеспечить бесперебойную работу государственных информационных систем, а также лучше контролировать ресурсы, которые сейчас разрознены.

— Дворец патриотов — У молодых людей есть запрос на духовность и правду, считает члена Общественной палаты РФ Александр Каньшин. Поэтому поправки в Конституции, направленные на укрепление семьи и государства, очень своевременны.

— С племенным приветом — В России вновь проводятся конкурсы на выделение грантов "Агростартап" для тех, кто запускает свой сельскохозяйственный бизнес. "РГ" связалась с победителями прошлых годов и выяснила, как им помогла финансовая помощь государства.

— Добыча заметалась — Нефти марки Brent 23 июня не хватило всего 7 центов, чтобы превысить отметку 44 доллара за баррель, впервые с 6 марта. Подоспевшие из США новости о росте добыче в стране на 500 тыс. баррелей в сутки впервые отбросили котировки к 40 долларам за баррель. "Докризисный" рубеж если и будет преодолен, то только на короткое время.

— Год и счет — Срок административного наказания для нарушителей правил дорожного движения будет исчисляться с момента уплаты штрафа, если он был уплачен в 20-дневный срок в половинном размере. Такое решение принял Конституционный суд РФ. За разъяснением правового подхода в подобных случаях обратился Костромской областной суд, который разбирает дело о превышении скорости.

— Возможны осложнения — Пандемия коронавируса погрузила экономику Европы — вторую в мире — в глубокий кризис. О том, сможет ли Старый Свет преодолеть последствия катастрофы и какие пути ведут к спасению, рассказал известный чешский политик Ян Младек.

— Последствия из бара — В Токио в последние дни вновь фиксируют увеличение числа заразившихся коронавирусом. За последние сутки в городе обнаружили 48 человек с положительными пробами на инфекцию. Днем ранее — 55 человек. Среди них немало людей в возрасте от 20 до 40 лет, посещавших питейные и развлекательные заведения.

— На хороших счетах — Минфин подготовил законопроект об освобождении экспортеров от репатриации валютной выручки. Возврат валютной выручки не дает эффекта по снижению оттока капитала и не влияет на стабильность валютного курса, а сложности экспортерам создает.

— Со слезами на глазах — Грандиозный концерт на Мамаевом кургане в честь 75-летия Победы не оставил равнодушными никого. Специально для представления построили декорации. На них и на монумент "Родина-мать зовет!" проецировали видеоизображение. В программу вошли песни и стихи о войне и таком желанном мире.

— Как мы выздоравливаем — В Подмосковье в четверг после трех месяцев перерыва вновь открылись торгово-развлекательные центры, музеи и выставки, зоопарки и салоны красоты. Все они начали работать по новым санитарным правилам — с ограничением по числу посетителей, соблюдением социальной дистанции и регулярной дезинфекцией помещений.

— Прятки от вируса — Московские детишки возвращаются в детские сады. Группы теперь полные, но родители могут не опасаться, что ребятишки подхватят заразу. Правила в садах стали строже и для воспитателей, и для малышей. Власти уверены: никакой коронавирус на детскую территорию не проберется.

— Вылечат бесплатно — На Ямале ввели полное бесплатное обеспечение лекарствами всех больных с малейшими признаками простуды. Беспрецедентное решение принял накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

— Дорогая моя котлета — Купить продукты для питания дома по наиболее выгодным ценам могут жители Симферополя, Твери и Севастополя, показало исследование. На день одному человеку там хватит 260 рублей. А самые невыгодные цены оказались в Магадане.

— Младенцы оптом и в розницу — СК возбудил дело по статье о торговле людьми после обнаружения в московской квартире пяти младенцев. По версии следствия, детей планировалось вывезти в Китай. Но как иностранцы "заказывают" в РФ себе ребенка? В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".

— В клике до спектакля — "Быстрые" спектакли на злобу дня начали выкладывать в Сеть в рамках проекта Smart. После снятия "антивирусных" ограничений появятся и необычные офлайн-постановки.

— Не туда падает — Правительство Японии отказалось от размещения на территории страны американских систем ПРО наземного базирования Aegis Ashore. Японцами был выявлен ряд недостатков: эксплуатация комплексов небезопасна для гражданского населения.

— Брюссель "строит" всех по-новому — Еврокомиссия придумала три новых способа, как заставить страны — члены Евросоюза соблюдать демократические свободы. Во-первых, их хотят обязать каждый год предоставлять доклад о том, как им удается или не удается обеспечивать у себя верховенство права.

— Британские университеты теряют престиж — Быть студентом на Альбионе на 50 процентов дороже, чем в высших учебных заведениях США. Что же происходит с прославленным британским образованием сегодня? Ничего хорошего не происходит. Перспектива брекзита заметно обесценивает идею получения образования в Британии. Рейтинг высших учебных заведений страны падает уже четвертый год подряд.

— Уволен за мнение — Британец Джейк Хеппл был уволен с формулировкой "расизм" за проведение акции под лозунгом "Белые жизни важны". Все произошло перед началом футбольного матча между "Бернли", болельщиком которого является Хеппл, и "Манчестер сити". До начала игры футболисты приняли участие в мероприятии в поддержку движения "Жизни черных имеют значение".

— Оливки под прицелом — Власти США разрабатывают новые пошлины на продукцию из Франции, Германии, Испании и Великобритании. Под тарифы могут попасть около 30 торговых позиций на общую сумму 3,1 миллиарда долларов.

— Прививка от мифов — Альтернативы вакцинации у человечества нет, и спорить с этим бессмысленно. В этом убеждена академик РАН Лейла Намазова-Баранова. В беседе с "РГ" она опровергла мифы об инфекциях и прививках, которые широко распространены сегодня.

— COVID-19 чуду не помеха — Петербургская клиническая инфекционная больница имени Боткина — один из двух стационаров в пятимиллионном мегаполисе, куда привозят рожать женщин, зараженных коронавирусной инфекцией.

— Человек из красной зоны — Врачи продолжают бороться с COVID-19. Многие, проводя дни и ночи в больницах, не видели свои семье более двух месяцев. Одна из них — терапевт городской клинической больницы N 1 Махачкалы Мадина Магомедова.

— Доктор в цифре — В Свердловской области решили создать единую цифровую медицинскую платформу, с помощью которой уральцы смогут записываться на прием не по месту прописки, а в любое медучреждение, где есть нужный врач и оборудование.

— Вирус укололи — В Сеченовском университете продолжаются клинические исследования вакцины против COVID-19. 23 июня инъекцию препарата получила вторая группа добровольцев. Всего 20 человек.

— Рояль в степи — Имя Александра Ермакова вошло в историю культуры как имя подвижника, почти полвека служащего возрождению усадьбы Сергея Рахманинова в Тамбовской области. В интервью "РГ" он рассказал, почему связал свою жизнь с "Ивановкой".

— Макдоналдс в разрезе — 18 июня состоялась цифровая премьера байопика "Основатель". Фильм воспроизводит зарождение империи — всемирной сети ресторанов быстрого питания Макдоналдс. Опыт ее основателя Рэя Крока — вдохновляющий и устрашающий одновременно.

— Пробы без ошибок — В России запустят систему прослеживания драгоценных камней и металлов, которая позволит проверять подлинность ювелирных изделий. Закон об этом публикует "Российская газета".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Оттуда ветер дует: Общественная палата взялась за иностранные фейки о поправках — За последние три недели появилось как минимум 150 публикаций в СМИ-иноагентах, где есть откровенные манипуляции, вбросы и глумление над поправками в Конституцию и процедурой голосования. На этом фоне Общественная палата (ОП) намерена активизировать деятельность по развенчиванию фейков.

— "Мы не будем действовать под диктовку" — Сопредседатель рабочей группы по Конституции Андрей Клишас — о диалоге с Венецианской комиссией, законе о Госсовете и прогрессивном налогообложении.

— Алеет парус: как для всех выпускников страны оживет настоящая сказка — Полеты над палубой, пиратские проделки, парящая сцена и по-настоящему огненное сопровождение. Все это увидят 27 июня зрители главного праздника выпускников "Алые паруса". В этом году впервые в истории он пройдет онлайн. Транслировать проход брига "Россия" в акватории Финского залива будут все центральные телеканалы.

— Тревожное обращение: россияне вдвое чаще пишут в трудовую инспекцию — За прошедшую часть июня россияне вдвое чаще обращались в трудовую инспекцию, чем в то же время год назад. Об этом "Известиям" сообщили в Роструде. Рост числа писем говорит об увеличении если не нарушений, то как минимум конфликтных ситуаций между работодателями и сотрудниками, говорят эксперты.

— Два года ждут: в Алтайском крае пожаловались на задержки с выплатами компенсаций пострадавшим от ЧС — Часть жителей Алтайского края, пострадавших при паводке 2018 года, до сих пор не получили положенных им компенсаций. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили региональные СМИ со ссылкой на письмо замминистра социальной защиты края, адресованное одному из пострадавших.

— Привлечь за малютку: рожденных суррогатными матерями детей изъяли из московской квартиры — В Совете по права человека при президенте РФ в четверг, 25 июня, предложили изменить федеральное законодательство о суррогатном материнстве. Это произошло спустя несколько дней после того, как столичные оперативники изъяли из квартиры на северо-востоке города пятерых младенцев, рожденных суррогатными матерями для передачи за рубеж.

— Урок не окончен: права антипрививочников защитят с помощью штрафов — В Госдуме предложили на 30-100 тыс. рублей штрафовать чиновников и организации, нарушающие права родителей. Депутаты уже разработали поправки в новый КоАП и направили их в Минюст. Речь в том числе идет об ответственности за отказ принять ребенка в детсад или школу без прививки.

— Запущен антивирус: банки массово возвращают сотрудников в офисы — Крупнейшие российские банки начали возвращать сотрудников с удаленки, рассказали их представители "Известиям". От 20 до 50% персонала головных офисов кредитных организаций уже трудится очно. Чтобы не допустить новой вспышки COVID-19, финансовые институты используют высокотехнологичные продукты, следящие за состоянием здоровья и контактами персонала.

— Важный ресурс: Минэк концептуально поддержал проект о значимых сайтах — Минэкономразвития концептуально поддержало законопроект о бесплатных интернет ресурсах. Он подразумевает свободный доступ граждан к социально значимым порталам Рунета, таким как Госуслуги или сайты для дистанционного обучения, даже при условии, что у абонента нет денег на счету.

— Все в зоне доступа: мобильный интернет охватит вдвое больше россиян — Мобильным широкополосным доступом в интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с до конца 2024 года обеспечат около 70% россиян — почти вдвое больше, чем сейчас. Внести такую задачу в федеральный проект "Информационная инфраструктура" с подачи Минкомсвязи согласилась одноименная рабочая группа по итогам заседания на площадке АНО "Цифровая экономика".

— Конец доходной эпохи: выручка аптек упала на 14% — По итогам мая выручка российских аптек упала на 14% относительно прошлого месяца. Об этом свидетельствуют материалы DSM Group, с которыми ознакомились "Известия".

— Онлайн правит торговлей: в маркетплейсы пришли 7 млн новых покупателей — В период пандемии число новых клиентов на рынке электронной коммерции достигло 7 млн человек, оценили в Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ). Всего в России услугами рынка интернет-продаж пользуются порядка 60 млн граждан.

— "Мы готовы идти на переговоры с палестинцами хоть сегодня" — Временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне — о решимости претворить "сделку века" в жизнь и сотрудничестве с Москвой в борьбе с пандемией.

— Новый геополитический пасьянс: зачем президент Польши летал в США — За несколько дней до президентских выборов польский лидер Анджей Дуда полетел в США на переговоры с Дональдом Трампом. В стране уверены: эта встреча — попытка поднять рейтинг и увеличить шансы на переизбрание. Стороны договорились о строительстве в Польше атомной станции, обсудили торговлю, энергетику. Однако особое внимание было приковано к продвижению военного сотрудничества.

— Сорвали саммит: прокуратура помешала встрече лидеров Косова и Сербии — Делегация Косова отказалась от поездки на саммит с руководством Сербии, который должен был состояться в Вашингтоне. Причина — неожиданные обвинения прокуратуры в Гааге в причастности к массовым убийствам и военным преступлениям в конце 1990-х годов, выдвинутые против президента Косова Хашима Тачи, в прошлом главаря Армии освобождения Косова.

— "ООН — не панацея от всех бед" — Постпред РФ при организации Василий Небензя — о том, почему она не идеальна, но и незаменима.

— Выйдет "Супер-Сухим": истребитель Су-57 ожидает модернизация — "Супер-Сухой" взлетит через два года. Испытания первого модернизированного истребителя пятого поколения начнутся летом 2022-го. Официально изделие носит название "Су-57 второго этапа". Но среди военных и авиастроителей машина получила прозвище "Супер-Сухой".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Инициативы с оглядкой на поправки — Существовавшая 20 лет ставка НДФЛ 13% больше не будет единой для всех россиян. Президент объявил о ее повышении до 15% для высоких зарплат. Владимир Путин также анонсировал новые выплаты на детей на 274 млрд руб. и льготы для ит-сектора.

— За и против электронных "за" и "против" — Невозможность соблюсти тайну голосования и деанонимизация—ИТ-специалисты и наблюдатели назвали потенциальные риски электронного голосования по поправкам в Конституцию. Разработчик системы настаивает на полной безопасности.

— Манипулировать статистикой практически невозможно — Глава Росстата Павел Малков рассказал РБК о проблемах со сбором данных о смертности от COVID-19, реакции Кремля на негативные цифры и эффекте бабочки при попытке исказить показатели.

— Быстрее, дальше, дороже — С 23 июня в Москве открылись фитнес-клубы. Условием их работы стало выполнение санитарных предписаний Роспотребнадзора. Представители фитнес-индустрии рассказали, какие изменения в работе клубов ждут их клиентов.